Jedlinszki Bélának Orosháza polgármestere adta át a városi elismerést, az ezzel járó oklevelet.

– A polgárőrök folyamatosan jelen vannak az utcákon, figyelnek és ügyelnek mások biztonságára, vagyonára. Teszik mindezt a családjukkal töltött szabadidő rovására, önként. Szolgálatuk elismerésre méltó – fogalmazott a városvezető.

A találkozáskor az aktuális feladatokról is egyeztettek. A rendőrség és a közterületfelügyelet közös járőrszolgálata már elindult. Most a polgármester kérésére az igen erős hely- és személyismerettel rendelkező polgárőrség is hasonló közös járőrszolgálatra készül, a három hatóság együtt, egymást erősítve szolgálhat. Emellett – amennyire a létszám engedi – a polgárőrök igyekeznek a lehető legtöbb időt az utcákon tölteni, erősítve Orosháza közbiztonságát.

– Csatlakozhat hozzánk az, aki szeretne a városért tenni és késztetést érez arra, hogy hivatalos keretek között szolgálja a lakosságot. Jelenleg mintegy húsz fős az egyesület, nagy örömömre, öt hölgy is tagunk – tudtuk meg Jedlinszki Bélától.