A Nagy Gyula Területi Múzeum 2022 májusa óta komoly felújítási munkálatokba kezdett, miután elnyerte a Magyar Géniusz Program 96 millió forintos támogatását az állandó kiállítás megújítására. Ezzel párhuzamosan az épület jelentős karbantartására is sort kerít Orosháza önkormányzata: jelenleg a tetőhéjazat teljes cseréje zajlik az épületen.

– Kérdés volt, hogy idén megtartsuk-e a közkedvelt régészeti táborunkat. Az viszont nem volt kérdés, hogy a táborra idén is nagy igény van. Végül a család- és gyermekjóléti központ az utolsó pillanatban nagylelkű segítségével lehetővé tette, hogy a gyerekek idén is megtapasztalhassák, milyen lehet Indiana Jones bőrébe bújni. Július utolsó heteiben a régészek munkáját leutánozták a gyerekek az egyhetes ásatás alkalmával – mesélte a részleteket Józó Tamásné intézményvezető.

Idén is nagy igény volt a táborra.

A táborozók tudása nemcsak szakmai ismeretekkel bővült játékosan, de közösséget is építettek. Megtudták, mi a muzeológusok feladata, hogyan zajlik az ásatás, milyen háttérmunkát igényel egy kiállított tárgy. A régészkedéshez a dokumentálás is hozzátartozik, ezt is megtanulták. A tábor végén pedig a saját leleteikből összeálló tárgyat a gyerekek hazavihették, így örök emléket kapva az eltöltött napokról.