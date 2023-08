Békés 5 perce

Húszéves jubileum: a fogyatékkal élőkért is sokat tesz a Rehabil Kft.

Huszadik évfordulóját ünnepelte a békési Rebabil Kft. a dolgozóival együtt pénteken a Dánfoki Üdülőközpontban. A társaság alapítója a békési Nagy Imréné Piroska volt, aki az ÉRME Alapítványt és a NA-FI Geo Bt.-t is létrehozta. Az irányítás, az elhelyezés és a tevékenységek szoros összefüggésben vannak. A vállalkozás fő tevékenysége ma már a felsőruházat, a kiegészítő ruházati termékek gyártása. Az ünnepségen Kálmán Tibor, Békés polgármestere is elismerte a családi vállalkozást, és azt kívánta találkozzanak a 30., 40. évfordulón is.

Nyemcsok László Nyemcsok László

Az ünnepségen Kálmán Tibor (balra), valamint a családi vállalkozás tagjai, dr Varga Péter, Varga Ivett, Fehér Csilla, Priskin-Herpai Dóra, Nagy Imréné és Herpai Ádám Fotó: Gazsó János

Nagy Imréné elmondta, megalakulásuk célja az volt, hogy Békésen és a környező Békés vármegyei településeken élő, aktív korú, megváltozott munkaképességű emberek helyzetét javítsák, integrált foglalkoztatás keretében. – A kezdeti tevékenységet jelentő kosárfonás, szőnyegszövés, cirokseprű-készítés fokozatosan háttérbe szorult, miként ezek kereskedelme is Békéscsabán, Békésen és Gyulán – hangsúlyozta Piroska. – A vállalkozás ma már a bérvarrásban emelkedik ki, ismert, nagynevű cégeknek és több, kisebb megrendelőnek szállítunk. Mindez azt is jelenti, hogy a kezdeti 25-ről 110-re nőtt a létszámunk, akikből több mint 70-en megváltozott munkaképességűek. Nagy Imréné kitért arra, kiegészítő tevékenységük a kezdetek óta a könyvelési szolgáltatás, amit Békéscsabán 35–40 vállalkozásnak végeznek. A Vídia-udvarban egy egész emeletet bérelnek, itt a könyvelés mellett varroda is működik. Kálmán Tibor is gratulált Nagy Imrénének – A Rehabil Kft. a megváltozott munkaképességű munkavállalók mellett Békésen a fogyatékkal élő emberek érdekeit is felvállalta – ecsetelte a 76 évesen már a nyugdíj felé kacsingató alapító. – Családtagjaimmal megalapítottuk az Érme Közhasznú Alapítványt. Békésen a fogyatékkal, látás- és mozgásszervi bajokkal küzdőknek Harmónia Ház néven befogadó intézményt működtetünk. Az intézményi szolgáltatás napi szintű gondozást, fejlesztő foglalkozást és akár munkalehetőség biztosítását is jelentheti. A NA-FI Geo Bt.-t 2012-ben vettük át, fő tevékenysége leginkább a békési, Kalász utcai ingatlan bérbeadása. Priskin-Herpai Dóra, a Rebabil Kft. operatív igazgatója, Piroska unokája a dánfoki rendezvényen hangsúlyozta, az évek során számos újrapozícionálás történt cégük életében ahhoz, hogy megtalálják azt, amiben a legjobbak. – Túlzás nélkül állíthatom, hogy az általunk előállított termékek a világ bármely táján megtalálhatók – emelte ki Priskin-Herpai Dóra – Minőségi munkánkat számon tartják a könnyűiparban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint, az, hogy legnagyobb partnereink évek óta megelégedettséggel térnek vissza hozzánk újabb és újabb szezonra. Ezenkívül pedig megtalálnak bennünket a feltörekvő startup-vállalkozások is, amiket szívesen veszünk szárnyaink alá, és évtizedes tapasztalatainkkal terelgetünk a helyes út felé. Világszíntű minőséget állítanak elő Priskin-Herpai Dóra hangsúlyozta, a cégcsoporthoz tartozó ÉRME Közhasznú Alapítvány által biztosított szociális háló – karöltve a Rehabil Közhasznú Nonprofit Kft. háttérembereivel – egy olyan védett közeget hozott létre megváltozott munkaképességű munkavállalóik számára, aminek támogatásával, betegségüktől függetlenül minőségi munkát tudnak előállítani mind a hazai, mind a világpiacra. – Arra törekszünk, hogy a jövőben is megtartsuk a hosszú évek munkájával kifejlesztett magas színvonalat, valamint, hogy megismerjünk új technológiákat, melyek elsajátításával továbbfejleszthetjük az általunk végzett munka minőségét – emelte ki a cégcsoport operatív igazgatója. – Végezetül szeretném megköszönni munkavállalóinknak, hogy szakmai tudásukkal, kitartó munkájukkal hozzájárultak a cégcsoport sikereihez.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!