Békésben hétfőn is piros riadó 1 órája

Hőség: a top 10-ben Dévaványa, Mezőkovácsháza és Ecsegfalva

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki az Országos Meteorológiai Szolgálat két déli vármegyére hétfőre is; Csongrád-Csanád és Békés vármegyében a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat a hét első napján is. Szombaton több településünk is bekerült azok közé, ahol a legmelegebbet mérték.

Beol.hu Beol.hu

Ilyenkor nagyon fontos, hogy elegendő folyadékot igyunk. Fotó: MW-illusztráció

„Szombaton a legtöbb helyen szikrázó napsütés volt jellemző, rendesen befűtött a légkör. Derekegyházon végül elérte a hőmérséklet azt az értéket (38,6 °C), amit még 1992-ben mértünk Komáromban. Ezzel pedig rekordbeállítás történt” – írták az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán. A TOP 10 legmelegebb településbe bekerült három Békésből is: Dévaványa, Mezőkovácsháza és Ecsegfalva.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!