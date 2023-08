Békéscsaba 1 órája

Herczeg Tamás is tett felajánlást a Magyarok Kenyeréhez

A korábbi években is csatlakozott a 2010-ben indult Magyarok Kenyere Programhoz Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, és most is elvitte felajánlását, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnökének, Kozsuch Kornélnak adott át a minap Békéscsabán – ismertette közösségi oldalán a politikus.

Mint írta, a Kárpát-medencei magyarság összetartozását szimbolizáló programban tavaly, a rendkívül aszályos évben is 1000 tonna búza gyűlt össze több mint 8 ezer határon belüli és határon túli gazda jóvoltából. A sikertörténet pedig folytatódik, hiszen Békés vármegyében a mintegy 300 gazda által felajánlott kenyérgabona mennyisége már most 43 ezer 415 kilogramm, ami közel 4,5 tonnával túllépi az előző évit, és a programhoz továbbra is csatlakozhatnak a gazdálkodók.



