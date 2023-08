A hetvenes éveket a szakújságírók a magyar rockzene aranykorszakának nevezik. Országszerte rengeteg jó zenekar működött, Orosházán is bontogatták szárnyaikat a hatvanas években kezdett zenészek. Voltak amatőr zenekarok, közéjük tartozott a Help is (később Sirokkó). Ez az együttes 1971-től 1973-ig zenélt Orosházán. Tagja, Makai Bálint (aki otthonát is megosztja napjainkban zenésztársaival, hiszen nála zenélnek, próbálnak, készülnek a koncertre) nosztalgiázott a múltat megidézve, s abban bízva, másokban is fel-felvillannak azok a boldog hetvenes évek, e korosztály fiatalságának megannyi emléke, vagy koncertélménye.

– Az akkori próbáink helyszíne az Orosházi Ifjúsági Ház volt, havonta egyszer pedig az Orosházi Új Élet Termelőszövetkezet ecetgyári klubjában léptünk fel. Több alkalommal volt szerencsénk játszani a kiscsákói kastély földszinti tánctermében is. Szabad hétvégéinken a környékbeli települések kultúrházaiban, Csorváson, Gerendáson, Székkutason, Kardoskúton, Békéssámsonon és Nagyszénáson voltak koncertjeink és felléptünk hajnalig tartó bálakon – mesélte az együttes basszusgitárosa.

A zenekar az 50 éves jubileumi koncertjére 2023 január óta készül. Lendületük, lelkesedésük a régi. Talán hajuk hossza, színe mintha változott volna... Alig 50 év telt el.

– A repertoárunkon az 1960-as és 70'-es évek magyar és külföldi slágerei szerepelnek. A próbák jó hangulatban, régi sztorikkal fűszerezve zajlanak. A fellépés sikeréhez hozzájárulnak meghívott zenész barátaink, Nagy Lajos (dob), Bánfi Antal (Dzsuvox, gitár), énekel velünk Doki (Vízió). Mindannyian örömmel tettek eleget a meghívásnak. Így közösen készülünk a 2023. szeptember 1-jén, pénteken 20 órától kezdődő bulinkra, ami az orosházi Rock Klub szabadtéri színpadán lesz.