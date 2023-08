Rövidesen megtelik a jelenlegi szemétlerakó, és az üzemeltető cég megkereste az önkormányzatot, hogy egy 4,3 hektáros önkormányzati ingatlanból egy 1 hektáros területet igénybe kíván venni – ismertette az ülésen Opauszki Zoltán, a pénzügyi bizottság elnöke.

A grémium elé került előterjesztés szerint a hulladékkezelő az önkormányzat tulajdonában van, és azt a Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. üzemelteti szerződés alapján. A cég jelezte, hogy a hulladékkezelő telítődése miatt idén szükséges a következő ütem, azaz egy újabb depó kialakítása. Ezen a területen most 22 ezer köbméter földet tárolnak. Vagyis ezt a munkálatok megkezdése előtt el kell szállítani, viszont a jelenleg használt ingatlanon erre nincs elegendő hely.

Ezért kérte a cég az önkormányzattól, hogy használhasson egy közeli 4,3 hektáros ingatlanból annak az út felőli részén egy 1 hektáros területet. Oda szállítanák ezt a 22 ezer köbméter földet, valamint itt tárolnák többek között az újabb depó kialakításához szükséges anyagot és gépeket.

Ez a 4,3 hektáros, egyébként szántóként nyilvántartott terület jelenleg haszonbérleti szerződés keretében ki van adva október 31-ig. Azonban a kft. szeptember 1-jével veszi bérbe annak 1 hektáros részét, és kérelmezi az illetékes hatóságoknál, hogy időlegesen más céllal hasznosítsa.

Az ezekkel kapcsolatos kérdésre Wittmann László osztályvezető elmondta: nincs akadálya annak, hogy módosítsák a meglévő kontraktust, egyébként a munkálatok véget is értek idénre a szántón. Az 1 hektáros területet úgy határozták meg, hogy a szemétlerakóhoz vezető út mellett legyen. A 4,3 hektárból fennmaradó terület továbbra is megközelíthető marad, és azt a jövőben is lehet hasznosítani haszonbérleti szerződés keretében.