Mint ismertették, ez az Eurázsiai elterjedésű, védett faj a teknősök rendjébe és a mocsáriteknős-félék családjába tartozik. Országszerte megtalálható a mocsaras területeken, tavak és folyók mentén, de elsősorban a lassú folyású, és álló vizeket kedveli, mivel alapvetően vízhez kötött faj, ideje nagy részét vízben tölti.

A Kis-Sárréten a vizes élőhely-rekonstrukciók, illetve a halastavak közelsége is kedvező a faj számára. A teknősök gyakran mozognak a víztestek között azokon a helyen, ahol több különféle víztest található egymás közelében. Ennek köszönhető, hogy a Körös-Maros Nemzeti Park munkatársai területbejárásaik során gyakran találkoznak velük. Ez a vándorlás azonban többféle veszélyt is jelent rájuk. Egyrészt, ott vannak a ragadozók, másrészt pedig úttesteken el is üthetik őket. A teknősök túl is hevülhetnek a forróságban, bár általában inkább az árnyékos útvonalakat választják.

A mocsári teknős a Kis-Sárrét változatos élőhelyein jól érzi magát, hiszen szereti a növényzettel benőtt vízrészeket, ahol nyugodtan sütkérezhet a mélyebb vízzel körülvett szigeteken, kiemelkedő faágakon, ahonnan veszély esetén könnyedén víz alá merülhet. Számára fontos a mozaikosság, mivel a víz mellett szüksége van háborítatlan szárazföldi élőhelyekre is, főként olyan laza talajú részekre, amelyet kevésbé borít növényzet. A mintegy 6-10 tojását ide rakja le május végén és júniusban. A kis teknősök augusztusban vagy szeptemberben kelnek ki, azonban előfordul, hogy a később lerakottak a tojásban vészelik át a telet.