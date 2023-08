– Gyulavári közösségének egyik meghatározó pillanata az évnyitó, legyen szó az iskoláról vagy az óvodáról, hiszen a városrész lakói magukénak tekintik e két nevelési-oktatási intézményt. Fontos ez, hiszen az itt élő polgártársainkon is múlik, hogyan alakul e városrész jövője – tette hozzá. – Jó látni e közösség összefogását, hiszen az óvodában és az első osztályban is sok gyermek van!

Kiemelte, az évnyitó arra is kiváló alkalom, hogy a tanulmányi sikereket ne csak az évzárókon ismerjük el. Így történt a Bayban is, hiszen több diák is kyu vizsgát tett, és egész éves szorobán munkájuk eredményeképpen eredeti japán oklevéljutalomban részesültek!