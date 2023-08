A tótkomlósiak idei alkotói kiállítására majd harmincan neveztek, közöttük volt három fotós is. Stirbicz Jánosné köszöntőjében rávilágított, minden kiállítási darab szép, figyelemfelkeltő, különleges, érdekes, de ami a cím mögött van (Alkotni öröm) azt az érzést csak a készítők ismerik.

A végeredményt látni valódi öröm.

Fotó: Für Henrik

– A kész alkotások létrejöttét megelőzte kitartó tervezői gondolkodás, az alapanyagok beszerzése, előkészítése, sok, energiát igénylő munkafolyamat. A tehetségnek, a tervezői gondolatnak, a szorgalomnak a kemény munkával való összefonódása eredményezte az itt látható legjobb dolgokat. Alkotó emberekként tudjuk, hogy képesek vagyunk elmerülni abban, amit szeretettel, érdeklődéssel csinálunk akár hobbi, akár profi szinten. Kreativitásunk képes szárnyalni, a feladat sikeres befejezése örömmel tölt el bennünket.

A végeredményt látni valódi öröm. Most lehetőség is van a bemutatására, a bemutatkozásra – fogalmazott a megnyitón Stirbiczné Katika és azt külön kiemelte, hogy Tótkomlós valódi tárháza a tervezői forrásoknak.

Idén bemutatkoznak majd harmincan a kiállításon.

Fotó: Für Henrik

– Szellemi alkotások, könyvek, kiadványok, múzeumok, magángyűjtemények vannak bőven. Itt és most szenzációsan dolgozó kézművesek, többnyire régi technikák újjávarázslói jelentek meg. Olyan alkotók, akik a környezetüket képesek maguk körül formálni; akik újítanak, jobbítanak, kitalálnak dolgokat; kötöttségek nélkül terveznek, megvalósítanak. Látjuk az ősi díszítőelemek újjáéledését a tárgyakon, de a készítők harmóniakeresését, az értékeket és az érdekességeket is a munkáikon. A kiállításra a műfaji sokszínűség jellemző (horgolt babafiguráktól a makettig, a csuhé babáktól a nemezeléssel készült dolgokig, a hímzéseken át a szőttesekig, a rajzok és festményeken át a kovácsoltvas és famunkákig stb...

– A kézműves kultúrák nagy találkozásán lehetőségünk van egymást is megismerni, egymás egyéni ötleteire, kreativitására rácsodálkozni – erre is biztatta a megnyitón a résztvevőket, akik őszinte csodálattal vettek szemügyre minden kiállítási darabot. A tárlat szeptember 7-éig látogatható.