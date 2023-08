Magyarországon minden évben ezernél is több méhnyakrák diagnózis születik, és több száz nő veszti életét egy olyan daganatos betegség miatt, amelyet a humán papillomavírus (HPV) okoz, és amely rendszeres szűrővizsgálatokkal és védőoltással megelőzhető, illetve korai stádiumban felfedezve jól kezelhető.

Még 2023 januárjában szervezte meg tizedik alkalommal a Mályvavirág Alapítvány az Európai Méhnyakrák Megelőzési Hetet, ehhez csatlakozott az Orosházi Mályvavirág Pont is.

– Ezeken a rendezvényeken karkötőket is fűznek a résztvevők, hiszen a gyöngy a méhnyakrák és a HPV elleni védelmet szimbolizálja. Célunk, hogy a méhnyakszűrés ne tabu téma legyen, hanem váljon rutinná és a HPV elleni védőoltás lehetőségét is minél többen mérlegeljék – fogalmazott Farkas Attiláné Edit.

Az Orosházi Mályvavirág Pont vezetője elmondta, a januári alkalmon kívül gyöngyöt fűztek az Orosházi Női Kézilabda Club szervezésében rendezett egészségnapon, a Rákóczitelepért Egyesület első egészségnapján, a nyári szünetben pedig a Csiko-Boat SE aerobic és kézilabda táborában a gyerekek is készítettek karkötőket. Mindezek közben pedig beszélgettek a megelőzésről, a HPV elleni oltásról és a szűrésekről.

Az elkészített gyöngy karkötőket az Orosházi Mályvavirág Pont képviselői a közelmúltban elvitték az orosházi kórházba, a nőgyógyászati daganattal érintett betegeknek.

– Ezzel is üzenjük nekik, nincsenek egyedül, sok mindenben tudunk segíteni a gyógyulás érdekében. A kórház vezetőivel és az Egészségfejlesztési Irodával közös célokat tűzünk ki, hogy a jövőben együttműködve dolgozzunk az egészség megőrzésén – tette hozzá Farkas Attiláné Edit.