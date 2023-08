Mint kifejette, a Százéves Cukrászda – ahogyan az a 2015-ös örökségvédelmi kutatásból is kiderül – korát tekintve a Dél-Alföld legértékesebb, emeletes polgárháza, melynek homlokzattagozódása 100 százalékig megmaradt. A homlokzatát még 2014-ben renoválták, 2020 nyarára pedig befejeződött az Erkel tér felújítása is, de a Százéves belső terei, főleg az emeleti részek és a tetőszerkezet, igen rossz állapotban voltak már.

Hozzátette, falkutatás során feltárják és rekonstruálják az eredeti festést, a tetőszerkezet rendbe tételén pedig jelenleg 16 ács dolgozik.

– A mostani munkálatok során két olyan műemléket újítunk fel, amelyek Gyula város polgári fejlődésének ikonikus épületei, és a jelen korban is meghatározó szerepet játszanak városunk turisztikai és kulturális életében. A Százéves új épületrésszel is bővül, melynek jövő héten tesszük le az alapkövét – tette hozzá.

A két épület felújítását és a már elkészült Nagyváradi kerékpárút építését a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán elnyert forrásból finanszírozzák.

Mint azt korábban megírtuk, a Százéves cukrászda felújítása nagyon fontos állagmegóvási munkálatokat tartalmaz. A tetőszerkezet súlyosan károsodott az elmúlt több mint kétszáz évben, a falak vizesedés miatt szintén károsodtak. Az állagmegóvás ezeket is érinti. A pince nem kap konkrét funkciót, de elvégzik a vízszigetelést és a falszárítást. A nem alápincézett részeken injektálásos talajszilárdítást hajtanak végre, hogy az alapokat megszilárdítsák. A cukrászában a fagyis pult mögötti vizesblokkot elbontják, amivel nagyobb lesz a fogyasztótér, több vendéget tudnak fogadni.

A vizesblokk átkerül egy új épület földszinti részébe, és a személyzet szociális helyiségeit is ott alakítják ki, ahogy az épületgépészetet is. A szárazkapu-bejárót üvegfalakkal védik majd az időjárás viszontagságaival szemben. Az emeleten szintén visszaállítják az eredeti alaprajzot a történelmileg hiteltelen válaszfalak elbontásával, az emeleti szintet akadálymentesítik is, lift épül és vizesblokkot szintén létrehoznak. Az emeleti helyiségekben jellemzően turisztikai funkciók kapnak majd helyet. A fejlesztés során felújítják a tetőszerkezetet, a teljes fedést, a héjazatot és a bádogozást is cserélni fogják, valamint új hőszigetelés készül.

A Ladics-háznál a teljes belső berendezés megmarad, fűtésrendszert építenek ki, modernizálják a jegypénztárakat, öltözőhelyiségeket létesítenek a dolgozók számára, és közönségtájékoztató berendezéseket helyeznek el.

A épület tárlata kibővül. Eddig nem lehetett látogatni a patinás épület fürdőszobáját, éléskamráját és konyháját. A beruházást követően viszont ezek is berendezetten látogathatóvá válnak. A nagyméretű istállóban múzeumpedagógiai termet alakítanak ki. A főépület tetejének fa- és födémszerkezetét felújítják, új cserépfedés kerül a tetőre. A kapubejáróban itt is üvegfalat létesítenek. A födémet hőszigetelik. A jelenlegi kiállítási területen minden burkolat megmarad, amit, ahol kell, javítanak. A három újonnan látogatható helyiségben a burkolatot helyreállítják, autentikusan pótolják. A nyílászárók megmaradnak, ahol szükséges javítják, pótolják. A bemutató helyeken újabb interaktív, illetve élményelemeket helyeznek el, így a kiállítás még érdekesebbé válik.