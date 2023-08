Elmondta, míg telepítés idején a nitrogénműtrágyák segítik a gyepünket, ilyenkor már leginkább a káliumtartalmú szerek, amik jobban beépülnek a pázsitba. Sokakban felmerül, mikor, mennyi vízre van szüksége a növénynek, és miért ajánlják a szakemberek kisebb területre is az automata, félautomata öntözési rendszert.

– Csak csatlakozni tudok az automata rendszereket előnyben részesítők táborához – ecsetelte Hankó János. – Lehet, hogy maga a kiépítés költségesnek tűnik, de ma már négyzetméterre pontosan megadható, hogy mennyi és milyen eszközre van szükség. Nincs vízpocséklás, és egyenletesen kapja a pázsit a vizet.

Visszatérő kérdés az is, hogy milyen magasra hagyjuk nyáron a gyepünket. A szakember kiemelte, a tavaszinál magasabbra, de túlzásokba ne essünk. Arra ügyeljünk, hogy ne dőljön meg a fű. Fontos az esetleg megjelenő gyomnövények vegyszeres eltávolítása. Ezek a füvet nem bántják, csak a gyomokat.

Hankó János kitért arra, nyáron a díszfáink és a díszcserjéink is fokozott öntözést igényelnek. Ahogy fogalmazott: a kánikulában fűnél, fánál is az öntözés az orvosság. Amit a sokszor szélsőséges időjárás nem old meg, és aszállyal kell szembesülni egy-egy nagyobb táblában, azt könnyebben oldhatjuk meg magunk a kertünkben, a ház díszét jelentő pázsitban.

