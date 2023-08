Feketébe borult a Kórház utca: sok százan emlékeztek a meggyilkolt sportemberre

Ahogy korábban beszámoltunk róla, halálos késelés történt kedden este az egyik békéscsabai hotelben, az áldozat egy sokak által ismert edző, sportember. A tettes szerdán reggel feladta magát. Szerdán este a szakadó eső ellenére is több százan érkeztek a hotelhez, hogy megemlékezzenek az elhunyt Szabó Sándorra. A közeli könyvtártól hömpölygött a tömeg a Kórház utca felé, ahol folyamatosan legalább 150-200 méteres sor alakult ki. Az emlékezők szinte kivétel nélkül fekete ruhát öltöttek a gyertyagyújtásra, és méltósággal, néma csendben emlékeztek a kiváló sportemberre, biztonsági szakemberre, barátra, ismerősre, édesapára. Sok fiatal is volt a tömegben, tizen- és huszonévesek egyaránt fejet hajtottak. Békési kötődése révén rengetegen autóztak át Békésről is, hogy kifejezzék együttérzésüket. A legtöbben mécsesekkel érkeztek és voltak, akik egy-egy szál virágot is vittek magukkal. Közéleti és sportemberek egyaránt részt vettek a megemlékezésen. Jelen volt az elhunyt Szabó Sándor felesége is.

Spórolás miatt nem működik a szökőkút a CsabaParkban

A beol.hu olvasója tette fel a kérdést, hogy miért nem működik az úszó szökőkút a CsabaPark taván? A CsabaParkot üzemeltető városfejlesztési nonprofit kft.-nél elmondták, hogy az előző év végi energiaválságra reagáló szigorú intézkedések miatt nem üzemelték be a tóban a szökőkutat, amelynek egyébként a víz forgatásában nincs jelentős szerepe. A tó élővilága így is rendben van, a tó tele van teknősökkel, halakkal és vadkacsákkal, a vizet pedig rendszeresen frissítik az Élővíz-csatornából. – A cég elkötelezett az energiamegtakarítás mellett – hangsúlyozta dr. Zelenyánszki Miklós cégvezető, hozzátéve, hogy összességében immár több mint 50 százalékos megtakarítást értek el az elektromos energia és 70 százalék körülit a földgáz felhasználásban. Ezt az eredményt olyan intézkedésekkel érték el, amelyek alig érintették a lakosságot.

Új lakások: Békéscsaba az olcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik

Csökkent az átadott új ingatlanok száma és a lakásépítési kedv is visszafogottabb lett az első félévben. A megyeszékhelyeken 28, a többi városban 7 százalékkal kevesebb új lakás talált gazdára. Az ingatlan.com felméréséből kiderült, a megyeszékhelyek közül Békéscsaba az olcsóbb kategóriába tartozik, hiszen az új lakások esetében itt nem éri el a 700 ezer forintot a négyzetméterenkénti átlagár.

Apja és lánya adományozott Biharugráról a Magyarok Kenyerére Békéscsabán

Makra Vivien és Makra Tibor családi gazdálkodók adományukkal erősítették a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot. Búzafelajánlásukat Kozsuch Kornélnak, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Békés vármegyei elnökének adták át Békéscsabán, a NAK-székházban. Makra Tibor Biharugra polgármestereként is kiemelte, fontos ez a törekvés, hiszen büszkék vagyunk hagyományainkra. Miként arra is, hogy a magyarság összetartozik a Kárpát-medencében.

Még többen ismerkedhetnek meg Zénóval, a méhecskével

Az elmúlt időszakban több gyermek ismerkedett meg Zénóval, a méhecskével, és immár az összes önkormányzati óvodában folytatódik ősztől a Szarka Anita által elindított Zöld Őr Környezetvédelmi Program. Sőt, a Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola pedagógusa elkészítette az első osztályos munkafüzetet is, így a suliban ugyancsak elrajtol a projekt. Bíznak benne, hogy a programot ki lehet terjeszteni több intézményre, településre is a jövőben.