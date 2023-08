Elsejétől drágult a buszozás Békéscsabán

Augusztustól többet kell fizetni a helyi buszon utazóknak Békéscsabán. A menetjegyek és a bérletek egyaránt többe kerülnek. Szarvas Péter polgármester egy korábbi sajtótájékoztatóján ismertette, hogy az infláció, az emelkedő üzemanyag- és karbantartási költségek, a növekvő fizetések emelkedése miatt kell változtatni a buszjegyek és bérletek árán is. Hozzátette, hogy a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatot a Volánbusz Zrt. végzi 24 járművel, amelyek évente nagyjából 900 ezer kilométert mennek. A menetrend kapcsán nem érkezik panasz az utasoktól, így nincs ok arra, hogy azt módosítsák, a legutóbbi jelentős változás az volt, hogy közvetlen járatot indítottak Jamina és a Lencsési lakótelep között.

Kortársaiknak muzsikáltak a fúvószenekar tagjai a napközis táborban

Nyári napközis tábort szervezett a békéscsabai önkormányzat 6-12 éves gyermekek számára két iskolában. Azért, hogy a szervezők változatosabbá tegyék a gyermekek táborban eltöltött idejét, több kiegészítő programelemmel is készültek. Ebben az önkormányzat által támogatott sport, közművelődési, művészeti szervezetek segítettek. Ilyen programelem volt a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar mini fóvós koncertje is szerdán. A zenekar kora délelőtt az Erzsébethelyi Általános Iskolában, azt követően a Lencsési Általános Iskolában muzsikált, ahol a zenekar diák tagjai mutatták be hangszeres tudásukat a táborozó gyermekeknek. Az utóbbi helyszínen egy kötetlen, hangszerbemutató jellegű, rövid, fellépést hallhattak az érdeklődők, közös számokkal és szóló, illetve kamara darabokkal.

Kemencében főtt a bableves a csabai Téglában

Végéhez közelít a Békés Megyei Népművészeti Egyesület 34. Komplex Népművészeti Tábora a Tégla Népművészeti Alkotóházban. Több mint 500 résztvevő fordult meg, illetve vesz részt jelenleg is a kézműves csoportokban hímzőktől a kosárfonókig. A legfiatalabb táborozó öt-, a legidősebb 80 éves, de kortól és nemtől függetlenül mindenkinek ízlett szerdán a kemencében főtt füstölt csülkös bableves. Fodor Mihály mesterszakács, a békéscsabai Kornélia Étterem séfje és Galgóczi László mestercukrász kiemelte, a hagyományos népi ételek és sütemények készítésének fortélyaival ismerkednek meg elméletben és természetesen a gyakorlatban is a héten zajló kurzus résztvevői.

A Jaminában élőket is az ingyenes izzócserére buzdították

Jaminában is tájékoztatást adtak a napokban az ingyenes LED-csereprogramról. Mint elhangzott, a regisztráció augusztus 31-ig tart. Mint Nagy Ferenc alpolgármester, önkormányzati képviselő kitért rá, ahogyan azt már több helyen olvashatták, hallhatták, e program során minden békéscsabai háztartás igényelhet energiatakarékos Led izzókat, ingyenesen. Az izzókat a CYEB energetikai cég biztosítja, az önkormányzat pedig segíti a program megvalósítását. Fontos lehetőség ez, éljenek vele, hiszen ezzel a csabai lakosok és családok sokat spórolhatnak az energia költségekkel.

Megyeri-Horváth Gábornak nyílik kiállítása Csabán

Csütörtökön délután nyílik kiállítás Megyeri-Horváth Gábor képeiből Békéscsabán, a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkay Ervin termében Örökség címmel. Ez az első alkalom, hogy a festőművésznek a múzeumban nyílik önálló tárlata. A kiállításon közel száz kép látható, közöttük több húsz évvel ezelőtt készült, másik része pedig napjainkban, így majd huszonöt év munkájából tekinthető meg egy válogatás. A kiállított anyagok témája két nagy csoportra bontható: egy aktsorozatra, illetve egy családkép sorozatra. Utóbbi közel száz évet mesél el, Megyeri-Horváth Gábor dédapjának történetétől egészen a festő lánya, Fanni történetéig. A tárlat szeptember 24-ig látogatható.

Árokba csúszott egy teherautó Békéscsabán

Egy Békés felé tartó tehergépkocsi megcsúszott és árokba hajtott Békéscsaba külterületén, szerdán. A vizes úton történt balesetben a jármű vezetője és utasa is könnyű sérülést szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit.