– Az emberek többségének a bikaviadal, a szieszta és a futball jut eszébe először Spanyolországról – mondta Paróczai Márta spanyol nyelvtanár, majd több érdekességet is megosztott. A spanyolok többsége egyébként immár nem sziesztázik, de a hivatalokban például kétféle munkarend van téli és nyári időszakban. Imádnak fiesztázni, rengeteg ünnepük van, és ezekre szabadnapokat kapnak.

A rengeteg rendezvény, fesztivál közül a legőrültebbnek a La Tomatinát nevezte – a Valenciához közeli Buñolban paradicsommal dobálóznak –, a legfurábbnak a húsvétot – csúcsos fejfedőt viselnek, csak a szemük látszódik ki –, a legszebbnek pedig a Szent József tiszteletére rendezett Las Fallast.

A spanyolok sokáig élnek, a várható élettartam tekintetében csak a japánok és a svájciak előzik meg őket. Ez köszönhető a mediterrán étkezési szokásoknak, a pozitív életszemléletnek, annak, hogy szeretnek élni, valamint annak, hogy mindig mindent megoldanak.

A spanyoloknál 9 órakor indul be az élet, ekkor kezdődik az iskola és nyitnak meg a hivatalok. Reggelire szinte semmit nem esznek, isznak, így 10 óra 30 perc körül jön az igazi reggeli. Az ebéd 14 óra 30 percre tehető, amely három fogást tartalmaz. A nemzeti ételnek a paella számít, amely tengeri herkentyűkből és csirke- vagy nyúlhúsból áll. 22 órakor vacsoráznak, éjfélkor fekszenek.

Spanyolország az Ibériai-félszigeten fekszik, de hozzá tartozik két szigetcsoport – a Baleár- és a Kanári-szigetek –, valamint két afrikai város is. Összesen 8 ezer kilométernyi tengerparttal rendelkezik. 48 millióan élnek az országban, és a turisták száma is szinte ugyanennyi. 44 világörökségi helyszínnel bír, ennél több csak Kínában és Olaszországban van.

Izgalmas sztori az is, hogy miként lett Madrid – amely az Ibériai-félsziget kellős közepén van – Spanyolország fővárosa, hiszen addig a 70 kilométerrel odébb lévő Toledo volt. II. Fülöp király 1561-ben döntött így, részben stratégiai okok miatt – fontos útvonalak kereszteződésében van –, de szerepet játszott az is, hogy a közeli erdőkben lehetett vadászni, és a királyné is unta Toledót.