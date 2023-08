A közelmúltban Polgár Zoltán, a helyi református egyházközség gazdasági bizottságának elnöke, alpolgármester számolt be arról, hogy a beruházás folyamatosan zajlik, miközben több egyeztetést is tartottak a Szegedi Kis István Református intézmény Petőfi utcai kollégiumának felújításával, illetve új részének építésével kapcsolatban. Kitért arra, hogy legutóbb online megbeszélést folytattak a projektiroda, kivitelező és egyház képviselőivel, majd Molnár Máté vezető lelkipásztorral helyszíni bejárást tartottak.

– A beruházás része annak az elképzelésnek, amellyel a gimnáziumot megyénk egyik legjobb, legerősebb középiskolájává szeretnénk tenni. A kiváló pedagógusok mellett ebben pedig nagy szükség van az infrastruktúra folyamatos fejlesztésére is – hangsúlyozta Molnár Máté és Polgár Zoltán. A beruházás 400 millió forintos egyházi pályázati támogatással valósul meg. A korábbi kollégium kicsinek bizonyult, egyebek mellett ezért is volt szükség a fejlesztésre, a bővítésre. A diákotthon 40 férőhelyes lesz, korszerű négyfős szobákkal. Az új épületet várhatóan novemberben adják majd át, ami városképi szempontból is fontos beruházás, hiszen Békés központjában található.

Molnár Máté vezető református lelkész hírportálunknak elmondta, egy évekkel ezelőtt indult pályázati program közelít a végéhez a beruházás várhatóan néhány hónapon belül történő befejezésével.

Fotó: Jenei Péter

– A fejlesztés hiánypótlónak számít a Szegedi Kis István Református Intézmény életében – emelte ki. – Miközben óvodánk és általános iskolánk elsősorban a helyi, illetve a környékbeli gyerekeket szólítja meg, addig a gimnázium esetében még inkább szeretnénk nyitni a térség, a vármegye református fiataljai felé. Egy Békés vármegyei református ifjúsági központot szeretnénk létrehozni, ami szellemi és közösségi centruma lenne az érintett diákoknak.

Saját életéből példaként említette a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthont, ami hasonló módon fogja össze a teljes borsodi református fiatalságot, történelmileg pedig külön kiemelte Debrecent, amelynek református intézménye már nagyon régen tölt be hasonló funkciót.

– Hasonló megoldásban gondolkodunk mi is Békés vármegyén belül, amihez természetesen minden téren megfelelő minőségű háttérre van szükségünk. A nagyszerű pedagóguskar már itt dolgozik az intézményen belül, a korszerű diákotthon pedig egy újabb lépést jelent ebben az irányban az infrastruktúra terén – fogalmazott.

Fotó: Jenei Péter

Molnár Máté megerősítette, hogy az új, a megújult diákotthon 40 férőhelyes lesz, vagyis szűk két osztálynyi fiatal számára biztosít majd minőségi szállást: – Tudatosan használjuk a diákotthon kifejezést, hiszen modern környezetben, kényelmes körülmények között, az iskola közvetlen közelében biztosítjuk majd az elhelyezést a fiatalok számára. Az épület mind a városképi, mind az intézményi arculatba illeszkedik – fogalmazott.

A vezető református lelkipásztor kitért arra, hogy a diákotthon a sporttagozatos diákokat is szolgálja majd, akik gyakran az ország távolabbi részeiről érkeznek Békésre: – Nagyon fontos, hogy minden kollégistánknak a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk – hangsúlyozta.