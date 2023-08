Tavaly május 30-án egy e-mail fiókot hozott létre, amelynek elnevezése Erdélyből származó fa kereskedelmére utalt, majd aznap regisztrált az egyik internetes apróhirdetési portálon. Saját nevében és telefonszámával valótlan tartalmú hirdetést adott fel fapellet tüzelőanyag eladására. Egy békéscsabai férfi június 17-én meg is állapodott vele hat tonna pellet megvásárlásában. A vádlott valótlanul azt állította, a romániai Hargita megyében található a cég értékesítője. A megegyezést követően a megtévesztett sértett még aznap közel 435 ezer forintot utalt át a terhelt nem sokkal azelőtt nyitott bankszámlájára. Ígéretet tett arra, hogy a tüzelőt június 24-én kiszállítják, azonban erre nem került sor. A terhelt a tüzelőanyaggal nem is rendelkezett, tehát nem teljesíthette az adásvételi szerződésben foglaltakat. A terhelt ugyanilyen módszerrel egy csornai férfit is becsapott szintén közel 435 ezer forintot kicsalva. Az okozott kár egyik sértett esetében sem térült meg.

A járási ügyészség a mértékes indítványt is tartalmazó vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit halmazati büntetésként – beismerése esetén is – végrehajtandó fegyházbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Emellett kötelezze a sértettek kárának megtérítésére, illetőleg állapítsa meg, hogy a terhelt előéletére figyelemmel a fegyházbüntetésből a törvény erejénél fogva feltételes szabadságra nem bocsátható.