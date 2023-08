Heteken belül lezárják és elbontják a kishidat

A tervek szerint októberben zárják le a Deák és József Attila utcákat összekötő kishidat, amelyet elbontanak és teljesen újjáépítenek. A munkálatok nagyjából egy évet vesznek igénybe. A beruházást követően azon nemcsak gyalogosok, hanem kerékpárosok is közlekedhetnek, és stílusában teljesen illeszkedik majd a Munkácsy-negyed látványvilágához. Lefolytatták a közbeszerzési eljárást, a nyertes kivitelezővel folyamatban van a szerződéskötés. A legkedvezőbb ajánlatot a békéscsabai Galéria Invest Kft. adta, amely nettó 117 millió forintról szólt. A kivitelezés teljes költségét fedezi a Modern Városok Programban rendelkezésre álló pályázati forrás, így az önkormányzat részéről nem szükséges, hogy saját erőt biztosítson – ismertette dr. Sódar Anita, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Átadták a Curtiss-Wright békéscsabai üzemét

Átadták szerdán a komoly nemzetközi háttérrel rendelkező Curtiss-Wright Surface Technologies Kft. üzemét az Orosházi út 2. szám alatt. A cégcsoport jelen van Észak-Amerikában, valamint Európa és Ázsia több országában, összesen több mint 65 telephelyen, Magyarországon a békéscsabai az első. Palyusik Mátyás, a Curtiss-Wright Surface Technologies Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a cég kritikus alkatrészek felületkezelését végzi partnerei számára, akik főként az autóiparban, a repülőgépiparban és az energiaiparban érdekeltek. A békéscsabai vállalat tizenöt alkalmazottnak biztosít jelenleg munkát, azonban tervezik a létszám bővítését. Stratégiai partnerük a Linamar Hungary Zrt., ugyanakkor keresik a további együttműködési lehetőségeket, nemcsak Magyarországon, hanem a határon túl is – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Tanévkezdési támogatást kapnak a rászorulók

Tanévkezdési támogatással segíti az önkormányzat a rászoruló családokat – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook oldalán. Mint írta, az egyszeri 12 ezer forintos segítséggel a nehéz sorsú, békéscsabai lakóhellyel rendelkező általános és középiskolás gyermekek, valamint nappali tagozaton tanuló főiskolás, egyetemista fiatalok élhetnek. Az igényeket augusztus 15-től szeptember 30-ig lehet igényelni. A városvezető hangsúlyozta, hogy a tanévkezdési támogatás mellett a Békéscsaba hazavár! program keretében hallgatói ösztöndíjjal, valamint a Bursa Hungarica rendszer keretében szintén ösztöndíjjal segíti az önkormányzat a szociálisan hátrányos helyzetű családokat, diákokat. – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Folyamatos a közterületek karbantartása Jaminában

Folyamatosan ügyelnek Békéscsabán a közterületek rendben tartására, ebben nem tartanak nyári szünetet – mondta el Nagy Ferenc alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő. Több helyen kátyúznak, építenek padkát, javítják a járdát. Mint ismertette, több bejelentés érkezik a helyiektől is az utakkal kapcsolatban. Kátyúkat javítanak – Jaminában például a Búzavirág, a Jósika, a Kolozsvári és a Madách utcákban –, illetve az útpadkák rossz állapota miatt tizenöt helyszínen várható beavatkozás, többek között a Táncsics, a Povázsay, a Bessenyei, a Pongrácz és a Rózsa utcákban. Emellett több, az utakhoz kapcsolódó víznyelő rács, aknafedlap, valamint zárt csatorna hibáját is javítják a következő időszakban, összesen a város több mint 25 helyszínén – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Kiszáradt fákat vágnak ki

Megkezdődött szerte a városban, így Jaminában is a kiszáradt fák kivágása – ismertette Nagy Ferenc alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő. Mint mondta, a tavalyi időjárás sok koros fát tönkretett, a kivágások pedig elhúzódtak, csak a viharban ki is dőlt fákra volt elég pénzügyi keret. Az idei költségvetésben biztosították a feladatra a szükséges összeget: pályázatot írt ki a város, amely nemrég eredményes is lett, így elindulhattak a munkák. A városban összesen 367 kiszáradt fát vágnak ki, ezek közül Jaminában mintegy 80-at. Egy-egy helyszínen a munkát általában egy nap alatt befejezik a szakemberek, akik várhatóan október végéig folyamatosan dolgoznak a városban. Nagy Ferenc alpolgármester arról is írt, hogy a jövőben fontos feladat lesz a kivágott fák pótlása. Kiemelte, hogy ez minden esetben meg fog történni: vagy a kivágás helyén vagy más városi területen – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Békéscsabán alacsony a koncentráció

Továbbra is emelkedik a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán. Békéscsabán az alacsony tartományba sorolható a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. A tendencia stagnál.

Táboroznak a Napsugárban

Elindult az idei első gyermektábor a Békéscsabai Napsugár Bábszínházban. Varga Anna marketingmenedzser elmondta, a hét első napja az ismerkedésé volt, kedden azonban már egy kis előadás is született. Varga Anna marketing menedzser elmondta, a hat-tízévesek a bábjátszásba is belekóstolnak, jeleneteket tartanak, sőt páran már egy kis előadást is megjelenítettek. Az első héten Soós Emőke, Czmubil Emőke és Czumbil Örs, a másodikon pedig Gyarmati Éva Csortán Zsóka vezetésével tapasztalhatják meg a bábszínház különleges atmoszféráját. Tanulják a csapatmunkát, türelmet gyakorolnak, hiszen a bábszínházban lassúbbak a folyamatok, mindennek ki kell forrnia.