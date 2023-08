Programozható robottal is ismerkedtek

Egy különleges, programozható robot prototípusával is megismerkedhettek a KUKA Robotics jóvoltából a gyerekek abban a táborban, amelyet a RoboKaland csapata szervez a héten Békéscsabán. Arról a meteorológiai ballonról szintén hallhattak, illetve láthattak róla felvételeket, amelyet a csorvási Edison Klub bocsátott nemrég a magasba. A fiatalok kérdésére elhangzott: bár ufókról nem rögzítettek képeket a kamerák, érdekes hangokat sikerült felvenni. Gajdács-Leszkó Georgina és Gajdács Krisztián elmondták, hogy a gyerekeket rendkívüli módon érdeklik a robotok, egyből azt nézik, hogy miként lehet azokat beprogramozni, mit lehet velük csinálni. Szinte bele is születtek ebbe a világba, hiszen szinte minden automatizált manapság, és sokszor a felnőttek is a gyerekektől tanulnak – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Társasjáték-délutánt rendeztek a megyei könyvtárban

Első alkalommal szerveztek társasjáték-délutánt hétfőn 6 és 12 év közötti gyermekeknek a Békés Megyei Könyvtárban, a gyermekkönyvtárban. Három társasjátékban próbálhatták ki magukat a fiatalok: volt olyan, amelyben beutazhatták az országot; olyan, amelyben Magyarországgal kapcsolatos kvízkérdésekre válaszolhattak különféle témakörökben; illetve olyan, amelyben az emlékezőképességüket is fejleszthették. Laurinyeczné Révész Mariann gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a bibliotéka gyűjteményéből szándékosan választották ki a rendezvényre a Magyarországgal kapcsolatos társasjátékokat. Többek között azért, hogy ennek köszönhetően jobban megismerhessék az országot, hogy milyen érdekes helyszínekre érdemes kirándulni – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Bútoráruház nyílik a megyeszékhelyen

Bútoráruház nyílik Békéscsabán, az áruház a Szarvasi úti felüljáró jaminai oldalán – mondta el Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő. Az áruház alapterülete a hírek szerint 7300 négyzetméter lesz, ebből 4780 négyzetméter az eladótér. Az üzlethez 244 parkoló épül, és a zöldfelület is számottevő, 9790 négyzetméteres lesz. A beruházás a tervezés és előkészítés szakaszában van – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Koncertezett a Dirty Slippers

Az elmúlt években már hagyománnyá vált, hogy augusztusban a Dirty Slippers zenekar egy hazai koncerttel köszöni meg a békéscsabai - és környékbeli közönségének a támogatást és szeretetet. Az idei évben azonban több okból is különleges volt a békéscsabai koncert, mind a pop-rock csapat, mind a közönség számára. Néhány héttel azután, hogy az angliai Abbey Road stúdióban dolgozhatott immáron második alkalommal - Honest kid című daluk tavasszal több brit városi rádió toplistájára is felkerült - első alkalommal mutatta be a dalokat hazai pályán az együttes. Legközelebb a zenekar szeptember 5-én lép fel Angliában, az ikonikus Hope and Anchor klubban Londonban, amely előtt még egy új angol nyelvű szerzemény is napvilágot lát – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Aranydukát járt a citerásoknak

Aranydukáttal érkezett haza a békéscsabai Strapce (Szőlőfürt) Citerazenekar a Csehországban hétvégén megrendezett XXIV. Szlovákok Nemzetközi Folklórfesztiválról. Krajcsovics Hajnalka, a Csabai Szlovákok Szervezetének ügyvezetője elmondta, a Rožňov pod Radhoštěm skanzenjében megtartott esemény – Jánošíkov-dukát – egy év híján negyed évszázada mutatja be a világ számos pontjáról a folklórvilág szlovák örökségét. Idén Magyarországról – a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete ajánlásával – a csabai „szőlőszemek” mutatták be dalcsokrukat. Mindhárom fellépésük fergeteges sikert aratott a település főterén és skanzenjében citerazenével, énekkel, táncokkal. Krajcsovics Hajnalka elmondta, a csabai szlovákság hírnevét öregbítette a nemzetközi színtéren a csoport. A Szőlőfürtnek már új hajtásai is vannak, generációkat ölel fel diákoktól a nyugdíjas korosztályig a békéscsabai Szlovák Kultúra Házában működő együttes – adta hírül a Beol.hu hírportál.

Édesanyját ütötte

Édesanyját bántalmazta, ököllel ütötte és ráncigálta az a 34 éves férfi, aki ellen személyi szabadság megsértése és könnyű testi sértés miatt emeltek vádat a Békéscsabai Járási Ügyészségen. Tavaly karácsonykor a férfi a délelőtti órákban a szobájában aludt, ahova édesanyja azért ment be, hogy egy takarót vegyen ki a szekrényből. Amikor a vádlott később felébredt, kérdőre vonta a sértettet, hogy mit vitt ki, kiabálni kezdett vele, fizesse ki a takaró árát. Ezt követően a szülei szobájában lévő számítógépet akarta elvinni. Amikor édesanyja kérte, fejezze be a veszekedést, tegye vissza a gépet, a férfi ököllel arcon ütötte. Az anya megijedt, igyekezett a lakást elhagyni, azonban a vádlott visszarántotta a szobába, kétszer ököllel megütötte, majd a haját megragadva ráncigálta, szidta. A többszörösen büntetett előéletű vádlott végrehajtandó börtönbüntetésre számíthat – adta hírül a Beol.hu hírportál.