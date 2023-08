Módosították a képviselő-testület nemrég tartott ülésén a város idei költségvetését, amelynek főösszege így 6,3 milliárd forintra emelkedett – ismertette dr. Mokán István polgármester, hozzátéve, hogy az idei működésben óriási kihívást jelent az, hogy tavalyhoz képest nőttek az energiaárak.

Ezen az ülésen zárták le pénzügyi szempontból az előző évet. A városvezető kiemelte, hogy a szűkös lehetőségek ellenére is egyensúlyban tartották a büdzsét. Az önkormányzati intézmények zökkenőmentesen működtek, biztosították a megszokott szolgáltatásokat, minden önkormányzati munkahelyet megőriztek, sőt, bővítették is azok számát. Számos fejlesztést valósítottak meg, amelyek révén gyarapították Sarkad vagyonát. A kötelezők mellett számtalan önként vállalt feladatot is elláttak, többek között támogatták az újszülötteket, az első lakáshoz jutó fiatalokat, a diákoknak a nyári szünet ideje alatt munkát adtak, segítették a civil szervezeteket.