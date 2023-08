Békéscsabán is okozott károkat a szerda esti vihar

Sok munkát adott Békésben a tűzoltóknak a szerda esti nagy széllel járó vihar: a legtöbb kár Békéscsabán történt, de Lőkösházán is volt dolguk a kárelhárítóknak. A katasztrófavédelem szerint, elsősorban Bács-Kiskun és Békés vármegyéből érkeztek bejelentések a műveletirányítási ügyeletekre. Többnyire kidőlt fák, leszakadt ágak eltávolításában kértek segítséget az egységektől. Vármegyénkből Békéscsabáról futott be a legtöbb jelzés. A Magvető utcában két helyszínre is kivonultak az egységek kidőlt fák miatt. A Nagyrét tanyán három hatalmas fa vezetéktartó oszlopra zuhant. A Néveri Horgásztónál is fákat csavart ki a szél, a rajok eltávolították azokat. A Gerla tanyán nyárfák veszélyeztettek épületeket.

Doboz irányába bővítenék a Wenckheim kerékpárutat

Turisztikai együttműködést tervez Békéscsaba és Doboz, erről egyeztetett a minap Opauszki Zoltán, a város turisztikáért felelős tanácsnoka, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke, valamint Köves Mihály, Doboz polgármestere. A megbeszélésen szó volt a Wenckheim turista- és kerékpárút szolgáltatásainak és nyomvonalának bővítési lehetőségeiről. Ebben az évben, jelentős részben Az év kerékpárútja címet elnyert Wenckheim kerékpárútnak, de az elkészült Munkácsy Negyednek és a CsabaParknak is köszönhetően erőteljesen nőtt a turisztikai érdeklődés Békéscsaba iránt – fogalmazott Facebook oldalán Opauszki Zoltán. Mint írta, a szakmai szereplők számára világos, egyértelmű, hogy az idegenforgalomban eredményeket elérni csak a térségi együttműködés erősítésével, elmélyítésével lehet. A békéscsabaiak közül is sokan ismerik Doboz értékeit, példaként hozta fel a Wenckheim család épített örökségét, Szanazugot vagy éppen a dobozi erdők csodálatos vidékét. A község számos turisztikai fejlesztést tervez a közeljövőben megvalósítani, ennek meghatározó eleme a Wenckheim kerékpárutat a dobozi bicikliutakkal összekötő, most egyelőre hiányzó szakasz lehet, de Szanazug és Sarkad irányába is hasonló beruházásokra készül Doboz.

Ősszel is folytatódik a Polgári Esték sorozata

Ősszel is lesznek Polgári Esték Békéscsabán – ismertette Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a Facebook oldalán azt követően, hogy dr. Kovács Lászlóval, a Polgárok Békéscsabáért Egyesület elnökével áttekintették az idei rendezvényeiket. Eddig a programsorozat vendége volt Huth Gergely és Jeszenszky Zsolt, a folytatásban pedig a tervek szerint Bohár Dániel influenszer és Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató energetikai üzletágának vezetője érkezik egy-egy kötetlen beszélgetésre.

Mi folyik Csabán? Sárgás ivóvíz a csapból

Kedd este óta Békéscsaba több városrészéről érkezett bejelentés sárgás ivóvízről az Alföldvízhez – tájékoztatott Facebook oldalán a cég. Kértek mindenkit, hogy az ingyenesen hívható 80/922-333-as műszaki hibabejelentő telefonszámon jelezzék a felmerült problémát. Szakembereik valamennyi bejelentett rendellenességet kivizsgálják.

Bejárták a békéscsabai felújított kúriát, a bábokat is kipróbálták

Új helyre költözött pár hónappal ezelőtt a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. A Gyulai út és a Gőzmalom tér sarkán lévő épületegyüttest, azaz az Ursziny-Beliczey-kúriát és a hozzá épült modern szárnyat kedden járták be a városvédő és városszépítő egyesület tagjai. A hagyományt és az innovációt ötvözi a Napsugár bábszínház – fogalmazott Varga Anna igazgatóhelyettes, marketingmenedzser. A tradíció abban jelenik meg, hogy a bábszínház története 1949-re nyúlik vissza az akkor alapított bábegyüttes révén, az újítás pedig abban, hogy a bábjátszás az elmúlt évtizedekben rengeteget fejlődött és változott. Az épületegyüttes ugyancsak megjeleníti a hagyományt és az innovációt az Ursziny-Beliczey-kúriával és a modern szárnnyal. Korábban az Ibsen Házban 500 négyzetméteren működött a bábszínház, most viszont 1700 négyzetméter áll az intézmény rendelkezésére és három olyan helyiség is van, ahol előadásokat lehet tartani.

Sikertelen volt az árverés, nem kelt el Csabán a volt ruhaipari

Nem kelt el a volt ruhaipari középiskola Lencsési út 140. szám alatti épülete és telke azon a nyilvános árverésen, amelyet kedden tartottak Békéscsabán, a városházán. Az önkormányzatnál ismertették, hogy két gazdasági társaság megfizette a kiírásban szereplő árverési letétet, de a nyilvános árverésen egyik sem tett vételi ajánlatot. Így az árverés sikertelen lett.

Bejelzett egy szén-monoxid érzékelő Békéscsabán

Jelzett a szén-monoxid érzékelő egy lakás fürdőszobájában szerdán este Békéscsabán, a Lencsési úton. A helyi hivatásos tűzoltók ellenőrző mérései igazolták a mérgező gáz jelenlétét a levegőben, ezért a gázszolgáltató munkatársai egy nyílt égésterű gázkazánt a felülvizsgálat elvégzéséig a rendszerből ideiglenesen kizárt. Az eset során rosszullétre senki sem panaszkodott.