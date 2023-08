Ebben az évben, jelentős részben Az év kerékpárútja címet elnyert Wenckheim kerékpárútnak, de az elkészült Munkácsy Negyednek és a CsabaParknak is köszönhetően erőteljesen nőtt a turisztikai érdeklődés Békéscsaba iránt – fogalmazott Facebook oldalán Opauszki Zoltán.

Mint írta, a szakmai szereplők számára világos, egyértelmű, hogy az idegenforgalomban eredményeket elérni csak a térségi együttműködés erősítésével, elmélyítésével lehet. A Békéscsabai Turisztikai Egyesületnek régebb óta tagja Békés, Újkígyós és Szabadkígyós, ez is jelzi a települések ilyen irányú készségét.

A békéscsabaiak közül is sokan ismerik Doboz értékeit, példaként hozta fel a Wenckheim család épített örökségét, Szanazugot vagy éppen a dobozi erdők csodálatos vidékét. A község számos turisztikai fejlesztést tervez a közeljövőben megvalósítani, ennek meghatározó eleme a Wenckheim kerékpárutat a dobozi bicikliutakkal összekötő, most egyelőre hiányzó szakasz lehet, de Szanazug és Sarkad irányába is hasonló beruházásokra készül Doboz.

– Békéscsaba és Doboz együttműködése mind a térségben élők, mind az idelátogató turisták számára bővülő szolgáltatásokat, vonzó turisztikai helyszíneket, lehetőségeket, gyarapodó számú látogatót eredményezhet – hangsúlyozta a város turisztikáért felelős tanácsnoka, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke.