Szűcsné Gergely Györgyi polgármester beszédében kiemelte, ünneplik Lőkösháza önálló településsé válását is, amit elődeik hagyománya alapján 1949. augusztus 20-ához kötnek.

– Ünnepeljük az új kenyeret is, nekünk pedig van saját, Lőkösházi kenyerünk is. Ez több európiai országba is eljutott már, a község hírét vitte a nagyvilágba – hangsúlyozta Szűcsné Gergely Györgyi. – Ez a kovászos kenyér több szakmai szervezet rangos díját kiérdemelte, méltán kapott helyet az elsők között a Lőkösházi Értéktárban.

Az ünnepségen a képviselő-testület kitüntetéseit is átadták. Lőkösháza díszpolgára címet vehetett át Gulyás Szabó Géza, aki 35 évig tanított a Lőkösházi Általános Iskolában, 15 esztendeig pedig igazgatója is volt az intézménynek. A Lőkösházáért Emlékérmet Fenyvesi Tivadar gyémántdiplomás pedagógusnak adományozta a testület. Fenyvesi Tivadar a Lőkösházi Általános Iskola megbecsült pedagógusa volt 1961-től 2006-os nyugdíjba vonulásáig.