A gyerekek kipróbálhatták magukat orvosként, dietetikusként vagy szakácsként is – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook oldalán. Az egyhetes táborban – amelynek megszervezéséhez az önkormányzat is nyújtott támogatást – nagyjából húsz diabéteszes gyermek vett részt különféle foglalkozásokon. A városvezető azt tapasztalta, hogy a gyerekek nemcsak jól érezték magukat, de a betegséggel való együttéléshez szükséges ismereteiket is elmélyíthették.