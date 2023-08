Opauszki Zoltán, a grémium elnöke elmondta, hogy az intézményi céltartalék egy olyan költségvetési előirányzat, amelyről minden évben a büdzsé elfogadásakor döntenek. Ez egyfajta tartalék, hiszen az intézmények rendelkeznek saját, az önkormányzat által meghatározott költségvetéssel. A céltartalék terhére a rendkívüli, előre nem tervezett igényeiket jelezhetik, például akkor, ha meghibásodás történik és azt javítani szükséges.

Most a Tündérkert Óvoda és a Lencsési Óvoda, valamint az egészségügyi alapellátási intézmény arra kapott pénzt, hogy az óvodákban és a belvárosi bölcsődében veszélyessé vált fákat kivágják, gallyazzák. A Szigligeti Utcai és Kazinczy-lakótelepi Óvoda számára pedig arra biztosítottak forrást, hogy a tanmedencénél távfelügyeleti rendszert építsenek ki, illetve, hogy felújítsák a pár évvel ezelőtti beruházásból kimaradt vegyszerraktárat.

Közterületen is elkezdődött a kiszáradt, veszélyes fák kivágása. Volt-e egyeztetés, ugyanis most az intézményeknél van ilyen munkára szükség – vetette fel Opauszki Zoltán elnök. Wittmann László osztályvezető elmondta, hogy a közterületi munkálatokkal kapcsolatban a városüzemeltetési bizottság döntött, és azon munkák finanszírozása egy másik kalapból történik. Az intézmények a céltartalékból kapnak pénzt fakivágásokra, gallyazásokra. Ők egyénileg kértek be ajánlatokat, de javasoltak nekik olyan vállalkozókat, akikkel korábban együttműködött a város és rendelkeznek referenciával.

Szudár László, a pénzügyi bizottság nem képviselő tagja javaslatára pár héten belül készítenek egy összefoglaló, tájékoztató anyagot, hogy a továbbiakban egyrészt közterületen, másrészt az intézményeknél hány fát kell várhatóan, nagyságrendileg kivágni. Többek között azért születik meg a dokumentum, hogy számolhassanak a későbbiekben az ilyen munkák forrásigényével. Gregor László, a grémium képviselő tagjának felvetésére Wittmann László osztályvezető kiemelte: az intézményeknél csak tulajdonosi hozzájárulással lehet fát kivágni, és azokat kötelező pótolni.