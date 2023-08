Kiemelkedő fizetésért várnak katonákat a Hiúzra – Békéscsabán is lehet jelentkezni

Az, aki a hódmezővásárhelyi MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandárnál felálló úgynevezett Lynx-zászlóaljhoz csatlakozik, bruttó 737 ezer forintos fizetéssel kezdheti meg katonai pályafutását Hódmezővásárhelyen – ismertette Juhász László százados, a békéscsabai hadkiegészítő és toborzó iroda megbízott vezetője. – Az újonnan beérkező modern eszközeink kezelésére katonákra van szükségünk, és elkezdhetjük ezekhez az eszközökhöz szükséges toborzást is. Úgy is mondhatnánk, hogy embert várunk a vasra – fogalmazott korábban Szentesen, a toborzókampány beharangozó rendezvényén Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere. Juhász László százados elmondta, hogy a Lynx (Hiúz) egy páncélozott gyalogsági harcjármű, amely egy a világ legmodernebb haditechnikai eszközei közül. A harcjármű kezelőszemélyzete három fős, és a jármű hátuljában, a deszanttérben egy lövészraj foglal helyet. A toborzókampánnyal ezt a lövészállományt szeretnék feltölteni szeptember 11-ig.

A közelben keres ingatlant, aki Békésben költözést tervez

Egy friss felmérés szerint Hajdú-Biharban és Békésben a legmagasabb azok aránya, akik nem a távolba költöznek, hanem vármegyéjükön belül keresnek ingatlant. Ehhez az is hozzátartozik, hogy térségünkben az országos átlaghoz képest jóval alacsonyabbak a négyzetméterárak. Az otpotthon.hu adatai szerint az új otthont keresők közül a budapestiek és környékén élők keresnek a legnagyobb arányban a lakóhelyüktől távolabbi helyen ingatlant. Az ingatlan után érdeklődők 63 százaléka a városhatáron kívül keres, ebből 14 százalék, aki az agglomerációba tervez költözni. Az ingatlankeresési adatokat vizsgálva kiderül, hogy mely vármegyékhez a leghűségesebbek az ott élők. Az Észak-Alföldi Régióban Hajdú-Biharban, a Dél-Alföldön pedig Békésben a 70 százalékot is megközelíti a vármegyén belül ingatlant keresők aránya (68 százalék mindkét vármegye esetében).

Tanszeradománnyal segítették a gyermekeket az Új Esély Központban

Az Új Esély központ Békéscsaba és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Alapítvány az idei tanszergyűjtő kampányának lezárásaképpen tanszeradomány-osztást szervezett az intézmény ellátotti köréhez tartozó gyermekek számára kedden. A Békéscsabán, a Kinizsi utcán található Új Esély Központban szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg nappali ellátás folyik már két éve. Szintén két éve indították útjára azt a kezdeményezést, melynek keretében az alapítvány jóvoltából tanszeradományt vehetnek át a rászoruló gyermekek, illetve az ellátottak gyermekei az iskolakezdés előtt. Balog Sándorné, a nappali ellátás vezetője elmondta, az, hogy ez idén is létrejöhetett és összesen negyven csomagot kioszthattak, nagyon sok segítőnek köszönhető. A tanszerek egy részét ez alkalommal is az ellátottak vették át, azonban több gyermek is ellátogatott az adományátadásra.

Óriási utat tett meg a békéscsabai Márvány

A Márvány Fotóműhely tagjainak válogatott képeiből, összességében mintegy negyven alkotásból nyílt tárlat kedden a Csabagyöngye Kulturális Központ Artérium kiállítóterében, a magyar fotográfia napja tiszteletére. A fotóműhely tagja, Barabás Ferenc grafikus elmondta, hogy a tagok minden korosztályt képviselnek a fiataloktól az idősekig, és vannak, akik amatőr, vannak, akik profi fotósként tekintenek magukra. Rendszeresen állítanak ki Békés vármegyében, valamint a határon túl is, például Nagyváradon és Aradon. Imre György fotográfus a kiállításmegnyitón hangsúlyozta, hogy a fotográfia, mint szakma és hobbi csupán 200 éves múltra tekint vissza, amely művészettörténeti szempontból csekély, ugyanakkor hatalmas utat járt be két évszázad alatt is. A 2007-ben alakult, a Lencsési Közösségi Ház berkein belül működő Márvány Fotóműhely ugyancsak óriási utat tett meg: folyamatosan fejlődik, tagokat toboroz és oktatómunkát végez Békéscsaba javára. Rengeteg fotós indult el a műhelynek vagy pályázatainak köszönhetően.

A Szent-Györgyi fotószakos tanulóinak munkáiból nyílt kiállítás a Csabagyöngyében

Mintegy ötven fiatal csaknem félszáz alkotása, köztük több látványos sorozat tekinthető meg azon a tárlaton, amely kedden a Csabagyöngye Kulturális Központ Kerengő kiállítóterében nyílt meg a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium fotószakos tanulóinak műveiből. A diákokat Veszpi Andrea művésztanár és Imre György fotográfus, oktató készítette fel. A megnyitón Kónya Kincső grafikus- és vizuális művész – a magyar fotográfia napja apropóján bemutatta, hogyan fejlődött a fotózás az első ismert kép elkészítését követően napjainkig. A művész tapasztalata szerint a kiállításon szereplő diákok mernek kísérletezni, játszani, felfedezni, újat láttatni és kontextusba helyezni a hagyományos fényképezésen túl. Imre György fotográfus, oktató kiemelte: azzal, hogy a Csabagyöngye Kulturális Központ otthont adott a kiállításnak, többen ismerhetik meg, hogy milyen munka folyik fotó szakon a Szent-Györgyi Albert középiskolában és annak alkotóházában.