Köszöntötték a 90 éves Cséfalvay Józsefet Békéscsabán

Kilencvenedik születésnapja alkalmából köszöntötte Cséfalvay Józsefet az ünnepelt otthonában minap a város nevében Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere – írták a városháza honlapján. Emlékeztetettek, hogy a vonatkozó kormányrendelet értelmében azok, akik betöltik 90., 95. és 100. életévüket, juttatásban és köszöntésben részesülnek.

Átköltözött új helyére a csabai piaci árusok nagy része

Az eddig a parkolóházban elérhető árusok döntő többsége immár átköltözött az újonnan kialakított, fedett-nyitott vásárcsarnok területére – ismertette Kozma János, a piacot üzemeltető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, hozzátéve: így szerdán, majd szombaton ott nyithatnak ki. A kereskedőknek a parkolóházból való kiköltözésre augusztus 31-ei határidőt szabtak meg, azaz csak addig árusíthatnak ott. Szeptember 1-jétől nem lesz számukra nyitva a parkolóház, és annak földszinti részét szeretnék minél hamarabb az autóval érkezők rendelkezésére bocsátani. A békéscsabai piac, a térségi vásártér fejlesztése során többek között 6 ezer négyzetméteres fedett-nyitott vásárcsarnokot, valamint egy 292 férőhelyes parkolóházat építettek a Modern Városok Program keretében, kormányzati támogatásból.

A régi elbontása után új, széles hidat építenek a Deák utcánál

Hamarosan elindul a Deák és a József Attila utca közötti híddal kapcsolatos beruházás Békéscsabán – ismertette Szarvas Péter polgármester a Facebook oldalán. Mint írta, a Modern Városok Program keretében a gyalogoshíd elbontását követően egy új, modern, szélesebb hidat alakítanak ki. A nagyjából 5 méter széles híd alkalmas lesz mind a gyalogos, mind a kerékpáros közlekedésre. A munkálatokra közel egy évet kapott a kivitelező. A fejlesztés részeként a József Attila utcai hídfőnél elhelyezik a Munkácsy Mihály festménye által ihletett Ásító inas című szobrot is. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy az új híd és a köztéri alkotás látványos elemei lesznek a Munkácsy Negyednek.

Új játszóhely, új sorozatok, új korosztályok: indul a bábszínházi évad Békéscsabán

Hagyományosan a Bábozdával nyitja meg új évadát a Békéscsabai Napsugár Bábszínház a közönség előtt szeptember 16-án 16 órakor. Varga Anna marketingmenedzser elmondta, a 2023/2024-es évad próbái már augusztusban elindultak, a műhelyekben is zajlik a munka, közben két bábos tábort is levezényeltek. – Az idei évad a megújulásé lesz, négy új bemutatót tervezünk, amiből három az óvodás és kisiskolás korosztálynak, egy pedig a legkisebbeknek készül. Ebben az évadban a bérletes előadások és a már jól megszokott Napsugras Délutánok, valamint a BabaSzínház mellett új sorozatok is megjelennek a repertoáron, sőt új korosztályokhoz is szól majd a bábszínház – fogalmazott. Az elmúlt években több alkalommal is igyekezett a társulat megszólítani a felnőtt közönséget, hitvallásunk szerint a bábszínház mindenkinek szól, nem korosztályi, hanem műfaji meghatározás.

A Hókirálynő és Szibériai csárdás vitte el a pálmát ezen a nyáron

Lezárult a Szarvasi Vízi Színház tizenharmadik évada, amelynek záróeseményén díjakkal ismerték el a XIII. Magyar Teátrumi Nyári Fesztivál kiemelkedő művészi teljesítményeit – közölte a szervező Magyar Teátrum Nonprofit Kft. hétfőn közleményben az MTI-vel. Mint ismertették, a legjobb előadás a József Attila Színház Szibériai csárdása, a legjobb mesedarab pedig a Turay Ida Színház által színre vitt Hókirálynő lett. A két legjobb női főszereplő: Komáromi Anett, a Békéscsabai Jókai Színház színésznője és Kubik Anna, aki a Karinthy Színház színésznője lett. A legjobb női alakítás díját érdemelte ki Szűcs Nelli, a Nemzeti Színház művésze. A legjobb férfi főszereplő Járai Máté lett a Győri Nemzeti Színház művésze. A legjobb női mellékszereplő díját Gregor Bernadett, a Fórum Színház művésze érdemelte ki alakításáért, a legjobb férfi mellékszereplő pedig Boronyák Gergely, a szarvasi Cervinus Teátrum színésze lett. Szarvas város díját érdemelték ki fiatal tehetségek kategóriában a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium növendékei. A legígéretesebb fiatal tehetség pedig díját Kiss Viktóriának, a Békéscsabai Jókai Színház művészének ítélték Édes Anna alakításáért. A város díjazta a legjobb háttereseket is, az elismerést megosztva kapta Festő Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház fénytechnikusa és Balázs Henrietta, a Cervinus Teátrum jelmezfelelőse. A 13. évad június 16-tól augusztus 21-ig tartott, ez idő alatt több mint ötven előadást láthatott a közönség, melyeknek közel fele ingyenes volt. A darabokat negyvenezernél is többen látták.