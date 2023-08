Több ezer kisautó vonult fel a csabai börzén

Kisautó- és játékbörzét tartottak a napokban a Kazinczy utcai irodaházban. A kiállítóknak köszönhetően több ezer kisautó sorakozott az asztalokon, több esetben bontatlan csomagolásban. A Csillagok háborúja, a Star Wars, valamint a Marvel-szereplők esetében is lehetett találkozni mindenféle figurával, könyvvel, de olyan retró játékok is helyet kaptak a börzén, mint a gombfocik és a régi legók. Több helyen volt korábban hasonló összejövetel társrendezvényekkel, mint például veteránjármű-találkozóval, de ez a tizedik önálló kisautóbörze – mondta a szervező, Szél Péter. Hozzátette, egy-egy ilyen alkalommal neves gyártóktól több ezer kisautó jelenik meg mindenféle korosztályból, az 50-es évektől egészen napjainkig. Korábban csak a fővárosban voltak hasonló találkozók, 5-6 éve döntött úgy, hogy szeretné összefogni a térség gyűjtőit, hogy megismerhessék egymást, hogy cserélhessenek.

Egyre több turista teker Békéscsabán

Jelentősen emelkedett Békéscsabán az idei első félévében a vendégéjszakák száma a tavalyihoz képest – ismertette Opauszki Zoltán, a város turisztikáért felelős tanácsnoka, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke. A tapasztalatok szerint rengetegen érkeznek azért, hogy végigtekerjék Az év kerékpárútjának választott Wenckheim turista- és kerékpárutat, amellyel kapcsolatban egy új térképet is kiadnak, illetve a korábbi biciklis kiadványt is kibővítik. A számokról kiderült, hogy amíg 2022 első felében közel 27 ezer vendégéjszakát, addig a mostani első hat hónapban több mint 30 ezret regisztráltak. A belföldi számok 8 százalékkal, a külföldiek pedig 49 százalékkal nőttek, azaz folytatódott a jelentős külföldi vendégforgalom-növekedés.

Kátyúznak, padkáznak és járdákat javítanak Békéscsabán

Folyamatosan ügyelnek Békéscsabán a közterületek rendben tartására, ebben nem tartanak nyári szünetet – adta hírül Nagy Ferenc alpolgármester, jaminai önkormányzati képviselő. Ismertette, a városüzemeltetési osztály szakemberei és a közterület-felügyelők folyamatosan járják az utakat, valamint több bejelentés érkezik a helyiektől is az utakkal kapcsolatban. Kátyúkat javítanak – Jaminában például a Búzavirág, a Jósika, a Kolozsvári és a Madách utcákban –, illetve az útpadkák rossz állapota miatt tizenöt helyszínen várható beavatkozás, többek között a Táncsics, a Povázsay, a Bessenyei, a Pongrácz és a Rózsa utcákban. Emellett több, az utakhoz kapcsolódó víznyelő rács, aknafedlap, valamint zárt csatorna hibáját is javítják a következő időszakban, összesen a város több mint 25 helyszínén. A járdák esetében csak lokális beavatkozásokra van lehetőség ebben az évben: most 18 ponton, Jaminában például a Rózsa, a Kolozsvári, a Hajnóczy, az Asztalos utcában, valamint a Batsányi utcai üzletsor előtt lesznek apróbb, pár méteres szakaszokat érintő javítások.

Otthon, tehát Békéscsabán muzsikált Pribojszki Matyi

Békéscsabán, a Csabagyöngye Kulturális Központ stégjén zenélt a napokban a Jumping Matt and His Combo, melynek frontembere a békéscsabai Pribojszki Matyi. A koncert után a frontember úgy fogalmazott, nagyon jó érzés volt számára újra otthon muzsikálni és találkozni a csabai közönséggel. Hálás mindenkinek aki ellátogatott a koncertre.

Homoktövis-kóstolás és mézterápia is fűszerezte az életmódtábort

Ötödik alkalommal szervezte meg múlt héten a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete a már hagyományos életmódtáborát. A négynapos rendezvénysorozat keretében a sorstársak ellátogattak Elekre, Cserkeszőlőre, hallhattak a méz és a homoktövis előnyeiről. A békéscsabai civilszervezet táborának első állomása Eleken volt; a helyi életmódközpontban látták vendégül a sorstársakat, akik szűrővizsgálatokon vettek részt, emellett az egészséges ételek elkészítéséről is hallhattak előadást. A tábor folyamán volt még méhészeti eőadás, homoktövis-kóstolás Gyomaendrődön, borkóstolás Cserkeszőlőn, az utolsó nap pedig a Ki mit tud? című programmal telt.