Hatszáz kipusztult fát vágnak ki Békéscsabán: itt várhatók munkálatok

Az önkormányzat 30 millió forint értékben mintegy 580 fa kivágását rendelte meg, ugyanis az előző év csapadékszegény időjárása és a légköri forróság miatt nagyon sok fa pusztult el Békéscsabán. Ezek egy részét augusztusban és szeptemberben távolítják el – jelezték a város honlapján. Mint írták, a fák kivágását és gallyazását szakemberek végzik, az önkormányzat megbízásából.

Az 5 centiméternél nagyobb ágakat, törzsrészeket téli tüzelőanyagként a szociálisan rászorulóknak ajánlja fel az önkormányzat. A következő időszakban, az időjárástól függően összesen mintegy 90 kiszáradt, korhadt, balesetveszélyes fát, tuját vágnak ki, emellett több helyszínen zajlanak majd a gallyazási munkálatok is.

Érdemes figyelni a menetrendváltozásokra, ha Szegedre készül vonattal

Egyes éjszakai Szeged-Békéscsaba közti vonatok menetrendje is módosult – tájékoztatta hétfőn a MÁV-Volán Csoport az utazókat. A MÁV Szeged-Békéscsaba vasútvonalán Szeged-Rókus és Hódmezővásárhelyi Népkert állomás között is karbantartást végeznek augusztus 21-től. A korlátozás első hetében, augusztus 28-ig a vasútvonalon és a villamoshálózaton egyidőben zajló munkálatok miatt jelentősen változik a közlekedési rend Szeged és Hódmezővásárhely között. A Szeged-Békéscsaba vonal esti személyvonatai csak Hódmezővásárhely és Békéscsaba között közlekednek, Hódmezővásárhely vasútállomásnál a szegedi pótlóbuszokhoz biztosítják a csatlakozást. Az esti legutolsó, Hódmezővásárhelyről Orosházára induló személyvonat helyett pótlóbusz indul 23:26-kor.Egy másik bejegyzés szerint jövő hétfőtől néhány vonalon kissé változik a vonatok menetrendje, itt is érintett Orosháza. Augusztus 28-tól, a szokásos évközbeni változások részeként egyes vasútvonalak menetrendjét módosítja a MÁV-START a beérkezett utasjelzések, lakossági észrevételek, valamint szakmai döntések alapján.

Rangos állami díjat kapott a csabai Vízmű igazgatója

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Schnider György, a BSZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium, vagyis a Vízmű középiskola igazgatója. Az elismerést Budapesten adta át a Kulturális és Innovációs Minisztérium két államtitkára, Vitályos Eszter és Závogyán Magdolna a minap augusztus 20-a alkalmából. A díjat a szakembernek Novák Katalin köztársasági elnök adományozta a szakképzés területén elhivatottan végzett, eredményes pedagógiai, intézményvezetői és szervezőmunkája elismeréseként.

Idén is megrendezték a Kárpát-medencei Szórvány Színjátszó, Filmes Tábort

Ötödik alkalommal rendezte meg idén a brassói Mikó András Alapítvány és a békéscsabai Féling Színház az V. Kárpát-medencei Szórvány Színjátszó, Filmes Tábort augusztus 5-e és 16-a között Székelyzsomborban. A színház beszámolója szerint a táborban 17 fő vett részt Erdélyből és Magyarországról, közöttük gimnazisták, egyetemisták, középkorúak, de az 50 feletti korosztály is képviseltette magát. Az alkotótábor három színházi és egy filmes szekcióból állt, zárásként pedig négy előadást és egy filmet láthatott Székelyzsombor közönsége. A programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatta.

Báboztak a Partiumi Magyar Napokon

Szatmárnémetibe látogattak nemrég a Békéscsabai Napsugár Bábszínház művészei. Varga Anna marketingmenedzser elmondta, a Szép Cerceruska című interaktív darabbal léptek fel a Partiumi Magyar Napokon, ahová már nem először kaptak meghívást. – Játék és mese összhangja várta az érdeklődő gyerekeket a helyi Tűzoltótoronynál megtartott szabadtéri programon. A kis közönség imádta a darabot, jó hangulatban telt az előadás. Hasonló sikert aratott a júliusban a Csacsifogat a szabadkígyósi kastélynál, majd Békéscsabán a Jaminálison is – tette hozzá Varga Anna.