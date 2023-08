Érezni lehetett, valami hiánypótló élményre, alkalomra várva érkeztek a kíváncsi érdeklődők, no és a kincseiket cserére, vásárra kínálók a tótkomlósi numizmatikai és régiség kiállításra és börzére.

Nyíri Zoltán elmesélte, ő 2007 óta gyűjti a Ferenc József korabeli és a Horty korszak pénzérméit. A régi kapcsolatoknak is köszönhetően idén sokan kíváncsiak voltak a felhozatalra. Érkeztek Szegedről, Békéscsabáról, Kaszaperről, Gyomaendrődről, s még Siófokról is.

– Mindenki elégedetten távozott – nyugtázta a vasárnapi esemény összegzéseként az ötletgazda. Szerinte jó az időzítés, mert augusztus első hétvégéjén se a környéken, de az országban máshol se hirdetnek hasonló börzét. A kínálat is sokszínű volt, a régi pénzérmék mellett történelmi korszakokat idéző katonai felszerelések, fegyverek tulajdonosai is eljöttek Komlósra. Mások bélyegeket, képeslapokat kínáltak, s volt, aki kitüntetéseket. De még gramofon is kereste új gazdáját. Nyíri Zoltán megígérte, lesz folytatás 2024-ben.