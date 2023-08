A hagyományt és az innovációt ötvözi a Napsugár bábszínház – kezdte Varga Anna igazgatóhelyettes, marketingmenedzser. A tradíció abban jelenik meg, hogy a bábszínház története 1949-re nyúlik vissza az akkor alapított bábegyüttes révén, az újítás pedig abban, hogy a bábjátszás az elmúlt évtizedekben rengeteget fejlődött és változott. Az épületegyüttes ugyancsak megjeleníti a hagyományt és az innovációt az Ursziny-Beliczey-kúriával és a modern szárnnyal.

Eddig az Ibsen Házban 500 négyzetméteren működött a bábszínház, ekkora területen volt a játszóhely, a raktár, a műhely és az iroda. Most saját, önálló otthonra leltek a Modern Városok Program keretében kormányzati támogatásból megvalósult beruházásnak hála: 1700 négyzetméter áll az intézmény rendelkezésére, három olyan helyiség is van, ahol előadásokat lehet tartani.

Bejárták a békéscsabai felújított kúriát. Fotó: Bencsik Ádám

Hangsúlyozta: a bábjáték egy összművészeti műfaj, és bár meghatározzák, hogy egy-egy előadás milyen korosztálynak ajánlott, ez nem jelent semmiféle korlátozást. Azaz a gyerekeket megcélzó darabokra is beülhetnek felnőttek – és az a tapasztalat, hogy a szülők, nagyszülők is jól érzik magukat –, és vannak kimondottan felnőtteknek szóló előadások is.

Mutatta: a modern szárny emeleti részében van egy kis-, azaz próbaterem, de itt is tartanak majd előadásokat. A földszinti nagytermet csodának nevezte, mint fogalmazott, ez itthon a legkorszerűbb, kifejezetten bábszínháznak készült, előadásokra alkalmas terem. Itt egy nagyjából 120 érdeklődő befogadására alkalmas nézőteret alakítottak ki. A városvédők és városszépítők a különleges zsinórpadlást is megnézhették, sőt szó szerint színpadra is léphettek. Ugyancsak a modern szárnyban található az asztalosműhely és a bábkészítő műhely: viccesen előbbi fiú-, utóbbit pedig lányműhelynek nevezte. Az asztalosműhelyben készülnek a díszletek és bizonyos bábok szerkezetei, és nagyban segíti a munkát, hogy a bábszínház saját műhellyel rendelkezik, ez rugalmasságra és nagyobb kreativitásra ad lehetőséget. A bábkészítő műhelyben mindent el tudnak készíteni, mindenre találnak megoldást, arra is, ha a bagolynak pislognia kell. Mivel nem mindenkinek azonos nagyságú a keze, illetve a művészek között is vannak jobb- és balkezesek egyaránt, kézre kell illeszteni a bábokat.

Hangsúlyozta: egy-egy bemutatót, előadást nagyjából egyéves munkafolyamat előz meg, mivel minden kézzel készül. Elkezdődik a tervezés, majd jön a tervek elfogadása. Ideális esetben maga a próbafolyamat hat hetet vesz igénybe, ugyanakkor ilyenkor is elhangozhatnak a műhelyben olyan furának tűnő, ám értelmes mondatok, hogy „kell még egy mágnes, hogy ragadhasson a feneke”.

Fotó: Bencsik Ádám

A kúria a felújítás előtt igencsak leromlott állapotban volt, egy dzsungel közepén, és csoda, hogy sikerült megmenteni a műemléki védelem alatt álló épületet. A korszerűsítés után van benne olyan, ami eredeti, de olyan is, ami teljesen korhű. A mennyezeten freskókat is találtak, az egyik teremben vissza is állították. A kúriában irodákat alakítottak ki, valamint itt is van egy előadásokra alkalmas terem. A pincerészében öltözők, a művészek saját kis kuckói kaptak helyet.

A kúriában otthonra lelt egy infografikai kiállítás, egy fényképes tárlat, amelyen megelevenedik a közel 50 éve lebontott Kis-Rosenthal- és Reök-Haraszti-kúria is. A városvédők és városszépítők a túra végén a Lenkefi Zoltán igazgató által tervezett különleges szerkezeteket is kipróbálhatták, illetve megtudhatták, mi a különbség a kesztyűs, a pálcás vagy a marionett bábok között.

Sok funkciót betöltött az épület

A Napsugár bábszínháznak otthont adó Ursziny-Beliczey-kúriát az 1840-es évek végén emeltette az Ursziny család, és Ursziny Andor 1877-ben adta el Beliczey Rezső (Rudolf) számára. A Beliczey család tulajdonában volt a rezidencia a második világháború végéig, amikor az épületbe szovjet katonák költöztek. A kúriát az 1940-es évek végén államosították, népi kollégiumot helyeztek el benne. Később a gabonaipari vállalat irodái kaptak helyet itt. A rendszerváltozás után egy cég tulajdonába került az épület, a város 2019-ben vásárolta meg.