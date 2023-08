25 éves álom 1 órája

BARTAIR néven alakult új alapítvány Békésen

Megalakult a békési BARTAIR Alapítvány, amely számos célt tűzött ki maga elé, köztük az egészséges életmód és a véradások népszerűsítését. Emellett közösségi kezdeményezésekben is szerepet vállalnak, illetve hosszabb távon egészségügyi prevenciós központot is kialakítanának – jelentette be Barta István Zoltán alapító és Polgár Zoltán, az alapítvány kuratóriumi elnöke kedden megtartott sajtótájékoztatójukon.

Papp Gábor Papp Gábor

Polgár Zoltán és Barta István Zoltán mutatta be az alapítványt Fotó: Jenei Péter

Az alapítvány létrejöttével egy 25 éves álom indul el a megvalósulás felé. Bízom abban, hogy az új szervezet működése összeköti és megmozgatja majd a várost – fogalmazott Barta István Zoltán. A békési vállalkozó nevéhez több kezdeményezés és újítás fűződik. 1992-ben megalapította az SOS Boltot a városban, ami a későbbi szociális boltok elődjének tekinthető. 2003-ban üzletében magán postapartner kirendeltséget nyitott, bevezette a gázpalackok hivatalos házhoz szállítását. A helyi legendát feldolgozva az ötletére kerítették körbe Békés egy jelentős részét madzaggal, ami a Mazdagfalvi Napok elindulásának előzménye is. Nevéhez fűződik a Madzagfalvi Véradás, amely tavaly és tavalyelőtt az ország legnagyobb véradása volt. Fontos célja az említett egészségügyi prevenciós központ megteremtése. – Jelmondatunk: Közösen a közösségért!, amivel szeretnénk kifejezni, hogy összefogással sok minden elérhető, rengeteg probléma megoldható – tette hozzá. Mint mondta, szerepet vállalnának a közterületek, az utak karbantartásában, de például már szervezik, hogy ismét megünnepeljék a sokszoros véradókat, amire a koronavírus miatt az utóbbi években nem nyílt lehetőség. Hangsúlyozta, az alapítvány nyitott, bárki csatlakozhat hozzájuk, aki egyetért elképzeléseikkel és támogatná céljaikat. Lesz egy honlapjuk is, amelyen napi kérdéseket lehet majd feltenni, és ahol megoldásokat igyekeznek találni. Kiemelte, az alapítványban végzett tevékenységéért senki nem kap semmilyen juttatást. Barta István Zoltán a képviselő-testület pénzügyi és városfejlesztési bizottságának külsős tagja, és tiszteletdíját szeptembertől az alapítványnak ajánlja fel.

Polgár Zoltán, az alapítvány kuratóriumának elnöke, a város alpolgármestere elmondta, örömmel vállalta az újabb közös munkát Barta István Zoltánnal. Az alapcélokról kifejtette, legfőbb elképzelésüknek tekintik az egészséges életmódra nevelést, különös tekintettel a véradás életeket mentő jelentőségére. Ennek megfelelően kiemelt hangsúlyt fektetnek a véradás mint a szolidaritás jelének erősítésére és népszerűsítésére a békési és a Békés vármegyei lakosság körében. Jövőre már a Madzagfalvi Véradás szervezésében is kiemelt szerepet vállal az alapítvány. Előreláthatólag idén november végén pedig megrendezik a már említett véradó vacsorát. Az egészségmegőrzés jegyében prevenciós rendezvényeket szerveznek és kulturális programokat is megvalósítanak. A Madzagfalvi Napok keretében is szerveznek majd programokat, részt vesznek a madzagfalvi eszmék megőrzésében és ápolásában. – Ez már csak azért is lényeges, mert Barta István Zoltán a Madzagfalvi Napok ötletgazdája – tette hozzá. Polgár Zoltán kitért arra, hogy feladataik közé tartozik a békési, illetve a tarhosi kultúra, a hagyományok őrzése, helyi tradíciók felkutatása, rendszerezése. Ennek kapcsán megemlítette, hogy Barta István Zoltán tarhosi kötődésű is, a mai napig fontos számára a település. Az összefogásra helyezik a hangsúlyt Polgár Zoltán elmondta, az első nagyobb munkájuk során közösségi összefogással részt vállalnak a város közterületeinek gondozásában, karbantartásában. Az alpolgármester, illetve a kuratórium elnöke ennek kapcsán felidézte, hogy korábban Barta István Zoltán kezdeményezésére a lakosság és az önkormányzat együttműködésével útszakasz újult meg Malomasszonykertben. A település határában pedig öntözéses rendszer épül ki 30 gazda és a város összefogásával. Hozzátette, nem csak a panaszokat, az ötleteket is várják. Barta István Zoltán szólt az egészségügyi prevenciós központ tervéről, amiben a szűrőprogramok mellett a természetgyógyászat is helyet kapna. Úgy vélekedett, minden megelőzésre költött összeggel annak tízszeresét spórolják meg. Hozzátette, a véradások számára is fix, állandó helyet alakítanának ki.

