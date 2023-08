– Az absztrakt mozgásszínház világába csöppenhetnek majd a gyerekek október végétől; a pillangóvá válás különleges mozzanatait a budapesti, de munkája kapcsán világjáró Góbi Rita táncos-koreográfus rendezésében láthatják a legkisebbek. A próbák egyébként már augusztus 7. óta zajlanak a Napsugárban, egészen sűrű a nyár utolsó hónapja. Az új előadásokról hamarosan több információval is szolgálunk, de annyit már most elárulhatok, hogy a hagyományos, játékos Bábozdával köszöntjük idén szeptemberben is a közönséget – részletezte Varga Anna.