– Egy nagy, történelmi léptékű, nehéz út áll mögöttünk, amely tele volt küzdelemmel, de örömökkel és főleg eredményekkel, amelyet az előttünk lévő emlékmű, szobor is jelképez – folytatta a gondolatot.

Az újonnan felállított emlékműről szólva kifejtette, az közadakozásból, az évfordulóra méltóképpen emlékezni kívánó emberek jóvoltából valósult meg. Az alkotás és annak koncepciója Széri-Varga Gézá szobrászművész munkáját dicséri. Szólt arról, hogy a monumentumon három dátum lett a központi téma. 1347. a település eddig fellelt legkorábbi írásos említése, 1723. az újratelepítés kezdete, harmadikként pedig az emlékállítás 2023-as dátuma látható. A hármas áldott szám, a szentháromság is ezt üzeni. Kitért arra, hogy a három oszlop háromszáz évet, vagy akár a három nemzetiséget is jelképezheti.

Hozzátette, a szobor felirata, „A tűz sem foghatott ki rajtatok.” sem véletlen, amelyet Körösi Mihály alpolgármester talált meg.

– Bár voltak a városban tényleges tűzesetek az elmúlt három évszázadban, főleg a nádfedeles házak esetében, amik lecseréléséről korabeli rendelet is szólt, de sokkal inkább az elődeink életében átvitt értelemben pusztításként felfogható események érhetők utol a Janus Pannonius-tól származó idézetben – hangsúlyozta. – Csak a legutóbbi 100 évre gondolva, Trianon, a holokauszt, a málenkij robot, a német kitelepítés, a csehszlovák-magyar lakosságcsere, az 1951-es a budapestiek kitelepítése, a kuláküldözés mind-mind tűzvészként is felfogható, amiben értékek, emberek, családok égtek, pusztultak el. „A tűz sem foghatott ki rajtatok s a Nehéz romok sem roppantottak össze,” folytatódik a szobron láthat idézet. Nem roppantak össze elődeink sem és mi sem roppanunk össze a tárgyiasult és a verbális terhek alatt sem, mert erősek vagyunk, mert van hitünk és megmaradtunk, élünk, folyamatosan fejlődünk.

Kiemelte, a szobor hirdeti a berényiek élni akarását, a szülőföldhöz ragaszkodást. – Kérem tekintsék e szobrot Mezőberény újabb jelképének, amely az itt élő elődeink munkájának megbecsülését, kitartó szorgalmát, a jövőbe vetett hitét is dicséri – fogalmazott Siklósi István. Az eseményen Nagy Zoltán esperes mondott igei köszöntőt.