Pörköltillatra ébredt a falu, hiszen alágyújtottak időben a bográcsoknak a főzőverseny résztvevői szombaton; a fiatalok körében nagyon népszerű PlayStation FIFA-versenyre is lehetett nevezni, a sakkozók is asztalhoz ültek, a kispályás focistáknak is kínáltak sportos élményt a szervezők más, egyéb mellett.

A díjátadón a főzőverseny győzteseit is kihirdették.

Fotó: Somogyi Martin

Nagyon sokan ellátogattak a programokra. Szombaton délután a tornyosuló fekete felhők se riasztozzák el a sámsoniakat. A nap végén, mielőtt a P.Mobil zenekar koncertje elkezdődött volna, a közönség előtt kihirdették minden versenynek az eredményét. Például a főzőversenyét, ahol a zsűri döntése értelmében első lett Giehr Ferenc, második Kerekes Milán, harmadik pedig Kovács Krisztián. Különdíjat vett át Arany Renáta. A díjak átadásán Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője is részt vett, mert fontos bejelentésekkel érkezett a településre.

Kovács Krisztián, Giehr Ferenc és Kerekes Milán.

Fotó: Somogyi Martin

Elmondta, az önkormányzat a közös munka és együttgondolkodás eredményeként nyert 35 millió forintot. Ebből a forrásból az óvoda belső felújítását tudják megoldani. Az intézményét egyébként folyamatosan fejleszti a település.

Annus István polgármester hozzátette, óvodájuk 1990-ben épült, az ingatlan tavaly megújult kívül, 22 milliós energetikai pályázat segítségével.

– A belső terek még a kilencvenes évek állapotát tükrözik. A mosdók, a négy csoportszoba burkolata is elavult, időszerű a megújulás –– tette hozzá a település vezetője.

Sok sámsoni választotta a falunapi programokat szombati kikapcsolódásnak.

Fotó: Somogyi Martin

A másik jó hír a sámsoniaknak, hogy újabb földes utcájukat felszámolhatják. Sok munka van még hátra, de újabb siker, hogy 182 millió forint érkezik a számlájukra. S hogy ez mire használható fel?

– A Széchenyi utcának egy jelentős szakasza az Attila utca irányába történő szilárd útburkolat kiépítésére – nyilatkozta Erdős Norbert.

Erdős Norbert és Annus István.

Fotó: Somogyi Martin

Annus Istvántól azt is megtudtuk, hogy a sámsoni utcák körülbelül 70 szazaléka vár arra, hogy aszfaltos legyen és esős, rossz időjárási viszonyok között is lehessen gond nélkül közlekedni.

– Nagyon örülünk ennek a TOP Plusz-os sikeres pályázatnak is, a Széchenyi utca 1. számtól az Attila utcáig megújulhat. Az ott lakók is örömmel fogadták a hírt, mert ősztől tavaszig ott gyakorlatilag sártenger van. Nagyon szeretnénk már ősszel elkezdeni a munkákat – tette hozzá a polgármester.