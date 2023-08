Rádió 47 2 órája

Az online térbe költözik az orosházi rádió

Interneten lesz ismét hallható a Rádió 47. Az online térben szolgáltatja szombattól a jobbnál jobb zenéket. Azok is nosztalgiázhatnak hallatán, akik a '90-es években ott voltak e rádió „születésénél” Orosházán és a város vonzáskörzetében. Czédula Imre is az akkori nagy csapat tagja volt és gondolt egyet. Mit is?

Csete Ilona Csete Ilona

Illusztráció Forrás: Shutterstock

Mindig zenefogyasztó és DJ-ként zeneszolgáltató ember hírében állt az orosházi Czédula Imre. A név ismerős lehet, ám ezúttal a Rádió 47 szombattól új köntösben hallható. Az ő jóvoltából az online térben. – Nem tudok csendben üldögélni – nyilatkozta. Ezért is döntött úgy, a zene, az kell. A rádiója zenéket sugároz, óránként pedig a várost, a térséget érintő hírekből ad egy csokorra valót. Szólnak majd nagy slágerek az elmúlt évtizedekből, este zenei mix-műsor hallható DJ-kel, éjféltől hajnalig pedig deep house zenékkel szórakoztatja a célközönséget, a 35-60 év közöttieket és a „mindenevőket”.

