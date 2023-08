A leggyakoribb atrocitás a lopás, a klikkesedés, a bullying

Hajós István kitért arra, melyek azok a leggyakoribb esetek, amelyekkel az iskoláskorú gyerekek szembesülhetnek. Az egyik legáltalánosabb a lopás, amikor a gyerek értékeit, elektronikai eszközeit veszik el, de majdnem ugyanilyen gyakori a klikkesedés, a mikroközösségek kialakulása, ami szintén komolyabb problémák forrása lehet. A szakember elmondta, nem mindegy, hogy ezeknek a klikkeknek mi a pszichológiai mozgatórugója, a szabályszegés, például a dohányozás, a kábítószerezés, avagy az ellenkezője, a szabálykövetés, például a sport.

– Ezekből az értékrendbeli különbözőségekből lehetnek összetűzések, amelyek tettlegességig fajulhatnak, a mai fiatalok semmiképpen sem akarnak, és nem is tudnak veszíteni, mert a videójátékokból ezt tanulják. Nagyon fontos, hogy a szülők felkészítsék a gyerekeket arra, hogy esetlegesen kapcsolatba kerülhetnek a társaik révén illegális szerekkel, akár kábítószerrel is. Azt szoktam mondani a prevenciós előadásaimon, hogy ma már egy követő társadalmat építünk. Nézünk egy példaképet az Instagramon, a Facebookon, a TikTokon, őt követjük és az az ideál, amit ő csinál. Mindegy, hogy mennyire iskolázatlan vagy szélsőséges nézetet vall, ha van több százezer követője, ő lesz a példakép. Próbálni kell ebből a követő társadalomból kiszakadni, ahogy szoktam nekik mondani, menő nemet mondani vagy ellentmondani. Nem azzal leszünk erősek, ha mi is rágyújtunk, hanem azzal, hogyha ellen tudunk állni – részletezte, hangsúlyozva, a drogok használata is átfordul, az elején azért csinálják, mert jó, aztán már, hogy ne legyen annyira rossz.

– A lényeg, hogy a gyerekek megtanulják, hogy emberek vagyunk, egyéniségek vagyunk és önmagunk hitrendszerét kell követnünk, nem pedig másokét – figyelmeztetett a biztonsági szakértő, aki kiemelte, a legfontosabb a bizalmi kapcsolat a gyerekek és szüleik között, ugyanis a lassú áldozattá válást ezzel lehet megelőzni. Ha egy gyerek már a bullying, piszkálódás elején mer szólni a szüleinek, akkor sok esetben megúszható lenne a tényleges bántalmazás, vagy akár az, hogy a gyerek maga vagy társai ellen forduljon, mert sajnos ez is egyre gyakrabban előfordul.

– Ugyanígy a tanárok feladata is az, hogy időben észrevegyék az ilyesmit és hogy biztonságos környezetet teremtsenek, amiben a diákok mernek segítségért fordulni hozzájuk – fűzte hozzá.