Az ünnepen ott volt a reménységnek, a jövőbe vetett hitnek, az élet szentségének a jelképe, a nemzeti szalaggal átkötött, barnára sült cipó. Ezt Tuska Tibor evangélikus lelkész az istentiszteletet és Ribárszki Péter polgármester ünnepi, megemlékező gondolatait követően megáldotta. A kenyeret megszegése után a polgármester osztotta ki a megemlékezők között.

A polgármester az új kenyérből kínálta az ünnepségen résztvevőket.

Fotó: Szeretünk Kondoros

– Az egyik legszebb szimbólumunk a kenyér, amit a magyar nép évszázadokon át „életnek" is nevezett. A magyar ember szentnek tekintette, s tekinti ma is a búzát, az élet kenyerét, amiért naponta megdolgozunk – hangsúlyozta Ribárszki Péter. – Magyarország születésnapján kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk továbbra is egységben erő lenni, tudjunk közösségben gondolkodni, a közösségért együtt munkálkodni. Legyen számunkra példa ebben is államalapító István királyunk, aki felismerte az idők szavát, és mert lépni. Augusztus 20-i ünnepünk legyen erőforrás mindannyiunk számára a mindennapokban is. Merítsünk hát itt erőt, és eleinkhez méltón álljunk helyt a ma küzdelmeiben, hogy utódaink majdan a mi tetteinkről megemlékezve is büszkén állhassanak meg a piros, fehér, zöld lobogó alatt.