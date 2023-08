„Magyarország szeizmikusan mérsékelten-közepesen aktív területnek számít. Ellentétben a velünk szomszédos balkáni régióval, vagy a relatíve szintén közeli Appennini-félszigettel, a hazánk területén kipattanó földrengések általában nem pusztító erejűek. Ennek az az oka, hogy a belső Kárpát-medence távolabb fekszik azoktól az aktív törésvonalaktól, amelyek mentén időről időre erős földrengések pattannak ki a balkáni, illetve a mediterrán térségben” – emeli ki a cikkben a szerző.

Az Adriai tüske áll a háttérben

A mediterrán régió szeizmikus, illetve részben vulkáni aktivitásának gyökerei a földtörténeti múltba nyúlnak vissza, mert lényegében olyan, több tíz millió éve elkezdődött tektonikus folyamatokról beszélhetünk, amelyek még napjainkban is zajlanak az afrikai és az eurázsiai kőzetlemez ütközése miatt. Az afrikai és az eurázsiai lemez kollíziója, ütközése) – amely többek között a Pireneusoktól a Himalájáig terjedő eurázsiai hegységrendszert gyűrte fel –, jelenleg is tart. Az afrikai és eurázsiai lemez ütközése során tört le az az önálló életre kelt lemezdarab, amit Adriai tüskeként is szokás emlegetni, és legnagyobb részben ez, illetve ennek mozgása áll a magyarországi szeizmikus események hátterében is.

A cikk kitér arra, hogy Magyarországon éves átlagban 100-200 egészen kicsi földrengést regisztrálnak, de ezek erőssége nem haladja meg a Richter-skála szerinti 2,5-ös magnitúdót.

Éves átlagban legfeljebb 4-5 olyan rengés szokott előfordulni, ami viszont már jól érezhető, de nem okoz károkat. Hazánkban – nagy átlagban – tízévente fordulhatnak elő az olyan komolyabb rengések, amelyek már elérik a 4,5–5-ös erősséget. A Richter skála beosztásán a 4,5, illetve a 4,9 magnitúdó közötti földrengés gyenge erejű rengésnek számít. Ilyen erejű földlökéseknél a csillárok kilengenek, esetenként halk morajlás hallatszik, de legfeljebb csak kisebb károk keletkezhetnek.

Az 5 és 5,9 erősségű földlökések a közepes erejű rengések kategóriájába tartoznak, amelyek a gyengébb szerkezetű épületekben komoly károkat okozhatnak. A 6-os és a 6,9-es erejű földlökések úgynevezett erős földrengésnek minősülnek már, amelyben még az erős szerkezetű épületek is megrongálódnak az epicentrumtól számított 50–80 kilométeres sugarú körön belül.

Forrás: katasztrófavédelem

A Komárom-Berhida vonal a legaktívabb

Ezek azok a jellemző főbb rengéstípusok, amelyek mind a múltban előfordultak, mind pedig a jövőben is bekövetkezhetnek Magyarországon. Amióta feljegyzik a rengéseket, az ország területén valamivel több mint harminc olyan nagyobb erejű földlökés történt, amelyek jelentős károkat okoztak, és nem egyszer halálos áldozatokat is követeltek. Hazánk területén a Komárom-Berhida vonal számít a szeizmikusan legaktívabb területnek, amelynek az az oka, hogy a Dunántúli-középhegység kiemelkedése még napjainkban is tart. A cikk részletesen foglalkozik a magyar földrengés történelemmel, kitérve például a 456 szeptember 7-én történt eseményekre. Az esti órákban kipattant rengés – amit a szeizmológusok a korabeli feljegyzésekből ismert épületkárok alapján a Richter-skála szerint 6,1-es erősségűre becsülnek –, romba döntötte Savaria, a mai Szombathely települést.

6,7-es volt az eddigi legerősebb

Az eddigi legerősebb magyarországi szeizmikus esemény a 15. században rázta meg az akkori Magyar Királyság területét. Az 1443-as zólyomlipcsei rengés, amelynek Besztercebánya közelében lehetett az epicentruma, az ELTE geofizikusainak rekonstrukciója szerint elérte a Richter-skála szerinti 6,7-es erősséget, vagyis jóval erősebb volt a bő három évszázaddal későbbi komáromi földrengésnél.