Szász Lajos, az egyik főszervező elmondta, a rendezvény ingyenes. A civilben kéményseprőként dolgozó férfi Transformers, valamint Star Wars legókat, figurákat gyűjt immár tíz éve.

– Előbbiből ötven-hatvan, utóbbiból körülbelül száz-százötven darabom van, néhányat elviszek a mostani börzére, lehet, hogy a harminckilós Vasembert is megmozgatom. Több, kisebb-nagyobb kollekcióm is van, szépen összerakva sorakoznak a pocomon. A filmeket szerettem meg elsőként, aztán jött a gyűjtőszenvedély, ami szerencsére itt, Békés vármegyében is sokakat megfertőzött – részletezte.