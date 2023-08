A munkálatok gyakorlatilag a végükhöz értek – nyilatkozta a fejlesztés egyik helyszínén, az említett záportározónál Siklósi István polgármester. A terület nagyot változott az elmúlt hónapokban, hiszen korábban a területet nádad nőtte be, és sokan ott szabadultak meg a szemetüktől is.

Mint arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a fejlesztés részeként megújult a záportározó, amit kibővítettek, illetve mélyítettek. A tó 3,8 hektáros területű, és korábban 57 ezer köbméter víz befogadására volt alkalmas, mostanra viszont 80 ezer köbméter csapadékvizet képes befogadni. Ennek érdekében a tavat kikotorták, illetve 25-30 centivel mélyítették. A tó egyébként a vasút felől érkező, illetve a környező városrész csapadékvizét gyűjti össze. A tavat nem csak a csapadék összegyűjtésére, hanem annak megtartására is használják. Amennyiben lesz elegendő víz a tározóban, az akár a tűzoltók számára szivattyúzására, tüzek oltására is használható lesz.

– Az első eredmények már látszanak, a tavon gyakorlatilag ahogy a kivitelező helyrehozta az, madarak sora jelent meg, egy különleges élővilág látszik megtelepedni – emelte ki. A polgármester szólt arról, hogy a kivitelező még körülhengerezi majd a tavat, hogy az alkalmas legyen kutyasétáltatásra, illetve csak sétára is. Emellett természetesen fákat és füvet is ültetnek majd a területen, így téve még hangulatosabbá a környéket.

Siklósi István emlékeztetett arra, hogy a belvízvédelmi fejlesztés során hat utcában a Szegfű, az Olajfa, a Zöldfa, a Szivárvány, a Fürjes és a Rövid utcában felújították a belvízcsatornákat, illetve emellett 2,3 kilométernyi elsősorban zárt csapadékvíz-elvezető csatornákat építettek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, erre komoly szükség is volt, hiszen a városrészen, illetve az említett hatból három utcában egy-egy nagyobb esőzés komolyabb gondokat okozott. Az említett területen főként vályogépítésű házak találhatóak, amelyek nagy része könnyen felszívta a vizet, amitől viszont jelentősen romlott az érintett ingatlanok állapota.

A másik három utcát kevésbé érintették ezek a gondok, ugyanakkor maga a csapadékvíz-elvezető rendszer együttesen, rendszerként működik a területen, így szükség volt az ottani szakaszok rekonstrukciójára is.

– A tavalyi aszályos időszakhoz képest, idén kifejezetten csapadékosak a mögöttünk hagyott hónapok. Az esőzések miatt kialakult problémák azonban szerencsére megszűntek, azok a háztulajdonosok, akiknek eddig gondok adódtak egy-egy nagyobb csapadék után, most jelezték, most nem kellett azoktól tartaniuk – emelte ki Siklósi István. A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert 390 millió forintos támogatás segítségével valósult meg.