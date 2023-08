Az egyházi zsinat kezdeményezésére 2020-ban megfogalmazták azt a célt, hogy az evangélikus gyülekezetek igyekezzenek a gazdasági önállósodás felé is mozdulni. Végezzenek olyan tevékenységeket, melyekkel stabilizálhatják a gyülekezeti életet úgy, hogy maguk teremtik elő ehhez az anyagi forrásokat. A kezdeti lépésekhez támogatást is nyújtanak (visszatérítendőt), ami óriási segítség.

A komlósiakra azért is esett a választás, mert ezen a vidéken a lehető legjobb befektetés az ­agrárium. Ráadásul van a komlósi evangélikusoknak tapasztalata is. Évek óta foglalkoznak növénytermesztéssel, állattenyésztéssel; öt éve hortobágyi racka törzstenyésztők.

– Agrárvállalkozásunkkal mi voltunk az elsők. Két éve, kidolgozott üzleti tervvel tavaly januárban el is kezdtük a munkát. Az öt hektáros, bekerített majorságunkban (ahol van magtár, nyolc juhhodály, iroda is) a hozzá tartozó területeken gazdálkodunk. Felfejlesztettük az állományunkat: 350 anyajuhot vettünk anno, jelenleg 500 a létszám. És az evangélikus egyházunk szeretetszolgálatának is van 100 rackája. Ebből 50 darab alkotja a törzstenyészetünket. Sikereinket bizonyítja, hogy országszerte van már több helyen a nálunk kitenyésztett törzskosból. Ez az új vállalkozás az, aminek az összes örömével, küzdelmével igyekszünk megbirkózni. A tavalyi rettentő nagy aszály okozta takarmányhiány miatt csak nagyon drágán tudtunk vásárolni, így a hasznot az el is vitte. Komoly tanuló évünk volt a tavalyi, de az ideit is annak tekintjük – sorolta őszintén Szpisák Attila. Elárulta, mindig akadnak megoldandó nehézségek. Amikor már úgy érzik, kezd stabilizálódni a vállalkozásuk, váratlan helyzetek elé állítja őket az élet. A laikus nem is sejti, micsoda probléma, ha a munkából a juhász kiesik például... Pedig a szakmaiság nem hiányozhat az agráriumból.

– A nyári munkákra a diákjainknak is nagy teret tudtunk adni. Tavaly például negyvenen dolgoztak nálunk. Az ifisek konkrét feladatokra mindig összetoborozhatók. Ők például a tavaszi különleges alkalomra, a birkanyírásra is jöttek lelkesen. Segítettek 600 birka nyírásánál, egy nap alatt végeztünk. Más, egyéb feladatokra is szívesen vállalkoznak – mesélt a generációváltást előkészítő törekvéseikről a lelkész. Majd arról beszélgettünk, hogy ennyi megpróbáltatás mellett miként törekszenek arra, hogy nyereség képződjön az agrárvállalkozásukban.

– A földtámogatások, az eladott bárányok és egyéb bevételek összessége hoz majd nyereséget. Reméljük, az idei év már nullszaldós lesz. Mindenképpen erre kell törekednünk. A jelenlegi támogatási periódus 3 éves, a következő periódus 5 éves. Minden számításunk szerint ha visszafizettük az induló tőkét, az országos egyháztól kapott visszatérítendő támogatást, ezután a gyülekezetünknek komoly bevételt hoz az agrárium. Azért dolgozunk, hogy képessé tegyük magunkat a gazdasági önfenntartásra – hangsúlyozta Szpisák Attila.