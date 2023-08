Tavaly, az energiaárak drasztikus emelkedésének köszönhetően a belső működést érintő kérdéseken túl kénytelenek voltunk olyan közjóléti, városképet is érintő döntéseket meghozni, amelyek köztereinket is érintették. Ennek fényében csökkentettük például a rendezvényekre, virágosításra és fásításra jutó összegeket is – ismertette a napokban lakossági tájékoztatójában Valánszki Róbert, Dévaványa polgármestere.

Legutóbb szeptember 30-ig hosszabbította meg a Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója a gyanúsított letartóztatását – ismertették a Békés Vármegyei Főügyészségen a két éve letartóztatásban lévő, az önkormányzati választáson a Jobbik színeiben induló gyulai karateedzővel kapcsolatban.

A szivárgás elhárítása után kedd délutánra már a gázszolgáltatás is visszaállt Mezőberényben.

Elkezdődtek a munkálatok a Rosu utcában, ahol csaknem 1 milliárd 350 millió forintból 824 méter hosszú és 7 méter széles aszfaltutat, valamint telekhatáron kívüli közműveket építenek – jelentette be kedden a helyszínen tartott sajtótájékoztatón dr. Görgényi Ernő polgármester, Kónya István alpolgármester és Veres András önkormányzati képviselő.

A belga hatóságok már keresték, végül a TEK kapcsolta le a fegyveres férfit.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint a kormány egyre inkább letöri az inflációt, 2023 júliusában az infláció mértéke már 17,6 százalékra csökkent. Ez az előző hónaphoz, júniushoz mérten újabb 2,5 százalékpontos csökkenést jelent, míg a januári tetőzéshez viszonyítva már több mint harmadával alacsonyabb a szankciós infláció mértéke – hívta fel a figyelmet keddi közleményében Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, írja az MTI.

A ma elérhető legmodernebb mobil szívultrahang készülék egyik példányát adták át kedden a gyulai Pándy Kálmán Tagkórház Kardiológiai Osztályán. Kiderült, az országban Miskolc után Gyula a második helyszín, ahol ilyen vizsgálóeszköz segíti a betegellátást.