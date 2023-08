A következő években is lesz még Békéscsabán nagy nemzetközi röplabdaesemény – ígéri Baran Ádám, a Békéscsabai RSE elnöke, aki büszke arra, hogy a felnőtt Európa-bajnokságon a klub négy játékosa is szerepel. Egyesületüknél nem veszik le a fókuszt, hazai és nemzetközi szinten is erős csapatot építenek a következő szezonra.

Egy nemzetközi, régészekből és restaurátorokból álló csapat ténykedik ezekben a hetekben Vésztő-Mágoron. Mindez egy nagyszabású, több éves projekt része, amelynek célja a közel négy évtizede kialakított úgynevezett régészeti látványszelvény megmentése. A program végső fázisában pedig egy olyan kiállítást hoznak létre, amely 21. századi élményt nyújt majd a látogatók számára – ismertette a békéscsabai dr. Gyucha Attila, az egyesült államokbeli University of Georgia régészprofesszora, a nemzetközi szinten is egyedülálló program vezetője.

Egy mintegy 300 millió forintos beruházás keretében fejlesztik, többek között tornaszobával bővítik az Epreskert, a Szalontai és a Vasút utcai óvodákat Sarkadon – mondta dr. Mokán István polgármester, hozzátéve, hogy a közeljövőben is rengeteg fejlesztés várható a városban, összességében több milliárd forint értékben.

Mint arról beszámoltunk, Európa-bajnoki címet szerzett szakításban Mitykó Veronika a súlyemelők bukaresti korosztályos kontinensviadalán az U23-asok 87 kilogrammos kategóriájában. A 23 éves emelő csütörtökön este érkezett haza a román fővárosból. A hétvégét még pihenéssel tölti, de a jövő héttől edzőjével, Bökfi Jánossal már újra nekifeszülnek, hiszen szeptember 2. és 17. között már felnőtt világbajnokságot rendeznek Szaúd-Arábiában.

A dollárbaloldalnak és a dollármédiának csak a lóvé a fontos – fogalmazott a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldali kapcsolatokért felelős államtitkára szombaton közösségi oldalán.

Ezen a héten éppen indián tábor zajlik a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület szervezésében, de összességében 7 héten át foglalkoztatják a gyerekeket a nyári szünidőben. Táboraik főként a természetvédelemről, az önellátásról és a csapatmunkáról szólnak, ezekre felfűzve válogatják össze a programokat.

Egy kamerafelvétel azonban lebuktatta a rejtélyes lopkodókat.