Rémálom: egy lufi miatt halt meg a féléves kisbaba Szabolcsban. Az anyuka a szomszédba rohant segítségért, de a mentők sem tudták már újraéleszteni a csecsemőt.

Hiába volt minden: darázscsípés miatt halt meg egy háromgyerekes édesapa. Nem bírta a sokkot a szervezete.

Ketten meghaltak, amikor személygépkocsi és teherautó ütközött össze a 6-os úton, Dunaföldvár közelében - közölte honlapján a rendőrség.

Nemzetbiztonsági szempontból kiemelt ágazattá vált az agrárium – mondta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese, Farkas Sándor az agrárszakképzés – szakmai fórummal egybekötött – országos tanévnyitó ünnepségén, amelynek csütörtökön Gyomaendrőd, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont.

Új EpiPenek kerültek a békéscsabai óvodákba. A város nemcsak az életmentő készítmény beszerzéséről, hanem annak cseréjéről is gondoskodik, mielőtt lejárna a szavatossági ideje.

Az új pedagógus életpálya törvény megalapozza a pedagógusok további jelentős béremelését. Már tényleg csak Brüsszelen múlik a tanárok béremelése.

Megjelent a rendelet a téli igazgatási szünetről. A döntés értelmében az év végén hat napra leáll az államapparátus, nem telnek a különböző közigazgatási eljárási határidők sem.

Mit lehet tenni, ha a szomszédban embermagasságú a gaz? Akadnak olyan elhanyagolt ingatlanok egyes tanyás, illetve zártkerti területeken, de hébe-hóba kertvárosi részeken is, ahol adott esetben embermagasságú gaz, bozótos található. Számos esetben elképesztő mennyiségű hulladékot is felhalmoztak ezeken a telkeken – írta Opauszki Zoltán városi tanácsnok, jaminai önkormányzati képviselő. Hozzátette, hogy emiatt többen keresték az elmúlt hetekben a választókerületében élők, de ő is tapasztalt ilyen problémákat a körzetet járva.

Orosházán a Németh Imre Alapítvány a Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola együtt Tudásmegosztás címmel tartott a helyi és a környező települések iskoláinak, középiskoláknak programot. Az volt a rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson más iskoláknak abban, miként vonjanak be informatikai eszközöket az oktatásba.

Az indiai Hold-misszió kulcsfontosságú kutatást végez a Déli-sarkon. A Csandraján-3 indiai holdjáró illékony elem nyomait találta a korábban feltáratlan sarkvidéken.

Hány éven belül végzi el egy robot az ön munkáját? Mi lehet a jövő sikerterméke? Mobiltelefon? Autó? Ingatlan? Ezek óriási üzletek, de eltörpülnek egy új termék lehetőségeihez képest.