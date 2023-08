Több mint 70 éves melegrekord dőlt meg Dévaványán. 39,5 fokot mértek a városban vasárnap.

A legmagasabb, piros fokozatú figyelmeztetést adta ki az Országos Meteorológiai Szolgálat két déli vármegyére hétfőre is; Csongrád-Csanád és Békés vármegyében a napi középhőmérséklet 29 Celsius-fok felett alakulhat a hét első napján is. Szombaton több településünk is bekerült azok közé, ahol a legmelegebbet mérték.

Gyilkossággal ért véget egy munkahelyi, kendergyári románc: brutálisan megölte szeretőjét egy 32 éves férfi Sarkadon akkor, amikor kiderült, hogy a nő várandós lett. A holttestet a sportpálya mellett hagyta, a fűben, majd a helyszínen borsot és paprikát szórt el, hogy megtévessze a rendőrkutyákat. A nyomozókat a nő naplója vezette el a tettesig, aki először tagadott, aztán viszont beismerő vallomást tett. Később a bíróság első fokon tíz év börtönbüntetésre ítélte. Mindez kereken fél évszázada történt.

Sokkoló fordulat a budai kettős öngyilkosság ügyében! Az idős pár egyik tagja életben maradt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy Békés vármegyei káresemény fotóival figyelmeztet arra, nem árt, ha van porral oltó készülék a személygépjárműben, amivel utazunk, mégpedig nem hátul, a csomagtartóban, hanem elöl, elérhető közelségben. Ha nem sajnáljuk a pénzt a biztonsági eszközre, személysérülést, illetve komolyabb anyagi kárt is megelőzhetünk.

Vasárnap délután négy óra után néhány perccel haladt át a békéscsabai vasútállomáson a világ egyik leghíresebb, ha nem a leghíresebb vonata, a Venice Simplon-Orient-Express. A szerelvény Párizsból indult és Isztambul a végállomása. A vonat előreláthatólag szeptember 4-én, hétfőn 7 óra 21 perckor érinti majd újra a megyeszékhelyt.

