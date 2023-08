Jelzőlámpás csomóponttá válik Békéscsabán az Andrássy út, a Kazinczy és a Tulipán utcák kereszteződése – ismertette Szarvas Péter polgármester, hozzátéve, hogy elkezdődtek az ezzel kapcsolatos munkálatok. Azok és a kapcsolódó eljárások várhatóan ősszel fejeződnek be, akkor léphetnek ténylegesen is működésbe a lámpák.

Rábólintott az irányító hatóság, így számos egyeztetés, összevont tanácskozás eredményeként újabb fejlesztések valósulhatnak meg Békés vármegyében TOP Plusz pályázatok keretében – adta hírül közösségi oldalán Erdős Norbert országgyűlési képviselő.

Közepesnél gyengébbnek mutatkozik az idei szilvatermés Békésben is, országosan a gazdálkodók mintegy 40-50 ezer tonnát takaríthatnak be a közkedvelt gyümölcsből – derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeb) közös piaci körképéből. Az itthon termett szilvának mintegy 60 százalékát iparilag használják fel, lekvár, befőtt és pálinka készül belőle. Igaz ez Békés vármegyére is.

A 19. atlétikai világbajnokság utolsó előtti napjára koncentrálódnak a békéscsabai érdekeltségű számok, hiszen szombaton délelőtt 10.25 óra után a fedett pályás világbajnok Márton Anita lép dobókörbe a súlylökés selejtezőjében, majd az esti programban Steigerwald Ernő versenyez a férfi 4x400 méteres váltó tagjaként.

A száz éve született Kossuth-díjas képzőművész, játék- és bábtervező, Békéscsaba díszpolgára, Schéner Mihály került a középpontba a Munkácsy blue chip rendezvénysorozat csütörtöki, Boldogságbetakarítás másképpen… című állomásán a békéscsabai múzeumban. Az eseményen több szemszögből közelítették meg az alkotót, aki csodaországot teremtett.

Több kondorosi helyi értéket felvettek a minap a Békés Vármegyei Értéktárba. Ribárszki Péter, a város polgármestere elmondta, az örömhír Zalai Mihálytól, a Békés Vármegyei Önkormányzat elnökétől érkezett hozzá. Így immáron vármegyei érték Balczó András életműve, sportolói munkássága; Csernus Tibor festőművész és grafikus művészeti munkássága; Kepenyes Pál életműve, művészeti munkássága; Sasváriné Paulik Ilona élete és sportolói munkássága és a Betyár Napok a Kondorosi Csárda mellett.