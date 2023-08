Meghalt egy gyerek Lajosmizsénél, miután árokba hajtott az embercsempész.

Kiemelten kezeli a kormány a Békés vármegyei útfejlesztéseket. Három Békéscsabát, illetve Békés vármegyét érintő útfejlesztés előkészítéséről döntött a kormány. A Magyar Közlöny hétfői számában megjelent tájékoztatás szerint a Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti 2×2 sávos út, az M44-es Békéscsaba és országhatár közötti szakasza és a Békéscsaba déli elkerülő 2×2 sávos emelt sebességű főúttá fejleszthető előkészítése is szerepel a kabinet határozatában. Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, a Fidesz Békés Megyei Területi Választmányának elnöke kiemelte, a közelmúltban több közúti fejlesztéssel kapcsolatos terv ügyében folytattak egyeztetést a kormányzattal.

Ismét lehet Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) felhasználásával hideg élelmiszereket vásárolni az elfogadóhelyeken Békésben is. Tavaly is volt erre egy időszakban lehetőség, most ez augusztus 1-jétől egyelőre az idei év végéig él a Békésben számos üzletet működtető Élésker Kft. üzleteiben is.

Orbán Viktor: a mai naptól 15 százalékos élelmiszerár-akciókkal védjük a családokat és a nyugdíjasokat!

Ha Csabán él és kutyája van, ne felejtse el lejelenteni! Aktuálissá vált a 3 évenkénti ebösszeírás: december 31-ig van lehetőségük nyilatkozni a csabai kutyatulajdonosoknak – hívta fel a figyelmet Szarvas Péter.

Megkezdődött a tankönyvek kiszállítása az iskolákba a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) raktáraiból kedden, jelentette be a Belügyminisztérium (BM) köznevelési államtitkára Üllőn

Gömb alakú emberi agyakat termesztenek. A Nemzetközi Űrállomásra ma terveznek felküldeni olyan őssejteket, amelyekből az emberi agy apró modelljét fogják „termeszteni".

A Budapesti Operettszínház művésze, a gerendási, orosházi kötődésű Faragó András legnagyobb büszkesége a lánya. Rájuk is igaz a mondás: az alma nem esett messze a fájától. Fanny ugyan nem a színművészetet választotta, de foglalkozása mégis közel áll ehhez a világhoz. A hogyanról a Bors lebbentette fel a fátylat.

Mintegy 150 gyerek szerez élményeket idén összesen a Szarvasi Arborétum hét különböző tematikájú táboraiban. A programokat a táborozók érdeklődési körére szabják, de úgy, hogy azok kapcsolódjanak a természethez, illetve a Pepi-kerthez is. A szezonról Kugyeláné Décsei Mónika, az arborétum kommunikációs munkatársa nyilatkozott.