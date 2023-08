A 198. Anna-bálon Balatonfüreden, az Anna-bál Szépe választáson nemrégiben a 17 éves, békéscsabai Csenke Anna Viktóriát választotta meg a zsűri második udvarhölgynek. Anna Londonban jár középiskolába, és orvosnak készül, versenyszerűen teniszezik, és nagyon boldog, hogy ilyen előkelő helyen végzett. Elmondta, szülei bölcsessége és támogatásuk jelentős mértékben formálta eddigi életét. Az elért eredmények sarokköveinek a kemény munkát, a kitartást és a felkészültséget tartja.

Országosan egyedülálló módon szervez évente, idén immár ötödik alkalommal néptáncpedagógus találkozót a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége. A program helyszíne ezúttal Békésszentandrás, Furugyi-szőlők, azon belül is a hagyományokat méltón őrző Bartha Porták.

Szerkesztőségünk információi szerint Aldi nyílik Békéscsabán a Corvin utcában, valamint az Andrássy út és a Kazinczy utca sarkán, az egykori kötöttárugyár területén.

A Magyar Nemzet cikke szerint több mint hatvanmillió forintból hirdette a baloldali propagandát Juhász Péter Nerpédiája a választás előtt.

Az ócsai Halászy Károly általános iskola kis csapata hazautazott. A zsákokban az út során használt gyűrött szennyes ruha, a szívekben pedig ezernyi színtiszta kedves emlék. Mindössze néhány nap telt el az érkezés óta, de ez alatt a rövid idő alatt is óriási távolságot tettek meg. Véget ért a Békési kastélyok bringás vándortábor 14. turnusa is a napokban.

Sütve, főzve, töltve, őrölve, fűszernek: a paprika a Békés vármegyei konyha alapvető és elengedhetetlen alapanyaga a levestől a főételen át a savanyúságig. A szezon beköszöntével még inkább előtérbe kerülnek a paprikából készült fogások, és köztük a nagy kedvenc, a lecsó is. Ugyanakkor az étkezési paprika a grillszezonban is remekül megállja a helyét, érdemes ilyen módon is megkóstolni.

A Retro Mezőhegyes csoport 11 éve alakult a közösségi oldalon. A tagok létszáma folyamatosan gyarapodott, megfogalmazódott az igény a személyes találkozásra. Az ötletgazda, Kovács István 2013-ban szervezte meg az elsőt. Azóta minden évben összejönnek az elszármazottak, a helyiek, így történt ez s hétvégén is.

Sokba kerülhet az alkoholfogyasztás és az is, ha városon belül 125-tel száguldoznak a sofőrök.